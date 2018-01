TAURIANOVA – Si è svolta negli studi di “Approdonews” l’estrazione della riffa di Santa Lucia, evento che è ritornato dopo molti anni di assenza nella città di Taurianova lo scorso 13 dicembre grazie all’impegno e alla passione dei soci della Pro Loco “Taurianova nel Cuore”. A causa delle avverse condizioni meteo, i tesserati dell’associazione cittadina furono impossibilitati a procedere al sorteggio nei momenti successivi alla conclusione dell’iniziativa. In prossimità della Befana, però, la squadra capitanata dal presidente Bellantonio e dal segretario Stranges ha scelto la nostra testata giornalistica online per procedere alla fortunata estrazione dei premi in palio.

Ecco i numeri vincenti:



Il primo premio prevede una pizza per quattro persone al “Fantasy Restaurant” di Salvatore Caccamo; la seconda piazza, invece, permetterà la revisione di un autoveicolo al Centro Revisione di Giuseppe Chirico; la terza vincita consiste in un buono spesa da trenta euro presso la macelleria Giovanni Cardona.

VIDEO ESTRAZIONE RIFFA SANTA LUCIA

Pro loco Taurianova, estrazione riffa Santa Lucia Publié par Approdonews Approdotv sur vendredi 5 Janvier 2018

VIDEO CONCLUSIONE INIZIATIVA PRO LOCO TAURIANOVA NEL CUORE