Le bellezze della Calabria in onda a Linea Verde su Rai1 domenica 7 gennaio alle ore 12:20. L’itinerario scelto porterà Patrizio Roversi e Daniela Ferolla dal Mar Tirreno allo Ionio. Daniela andrà alla scoperta del Parco Naturale delle Serre e degli antichi mestieri che ancora conserva, artigiani delle pipe e carbonai; Patrizio, in un viaggio tra le cooperative agricole, cercherà di scoprire se l’Etica ancora premia economicamente chi si dedica a colture tradizionali in una terra difficile e ricca di contraddizioni.