Un Incendio Abitazione è divampato nelle prime ore di questa mattina in via S. Caterina, nel centro storico del comune di Gasperina (CZ).

Sul posto per sedare le fiamme è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco di Soverato con il supporto di una autobotte della sede centrale.

L’appartamento interessato dalle fiamme costituito da due livelli, un primo piano rialzato adibito a soggiorno e zona notte ed un secondo livello adibito a cucina.

Da primi accertamenti effettuati dai vigili del fuoco, la

causa dell’incendio un probabile corto circuito dovuto al malfunzionamento di una stufetta elettrica. Il locale cucina è andato completamente distrutto dalle fiamme.

Ingenti i danni provocati dall’incendio per cui l’abitazione in via cautelativa viene dichiarata inagibile.

Lievi danni l’appartamento contiguo.

Sul posto il Sindaco del comune di Gasperina.

Al momento dell’incendio, all’interno della abitazione si trovava la proprietaria, una signora anziana che accortasi di quanto accadeva, riusciva a mettersi in salvo senza riportare alcuna ferita. La signora, veniva accompagnata presso alcuni parenti.