Presso la Chiesa Monumentale di San Francesco, si è tenuto l’atteso Concerto dell’Epifania, con l’esibizione del Coro Polifonico “Bernardo Vincenzo Modaro” diretto dal maestro Ferdinando Curinga. La manifestazione è stata organizzata dall’associazione culturale “Eureka” con il patrocinio del Comune di Gerace, la sede zonale di Gerace e regionale Calabria dell’Anas (Associazione nazionale di Azione Sociale) e la Fondazione Città di Gerace. Ed è stato un grande successo. Ad esibirsi è stato il coro di Marina di Gioiosa – Anoia diretto dal Maestro Curinga. Un repertorio abbastanza ampio, quello proposto dal coro, arrangiato con sapienza dallo stesso maestro che nella suggestiva cornice della Chiesa Monumentale di San Francesco ha davvero incantato i numerosi presenti. A porgere il saluto per l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Giuseppe Pezzimenti è stato l’assessore Carmelo Femia il quale ha voluto espressamente ringraziare a nome anche della Città di Gerace il coro polifonico e le associazioni geracesi che, in questo periodo natalizio, hanno contribuito fattivamente a rivitalizzare un periodo dell’anno che certamente non ha lo stesso potere attrattivo di quello estivo. Per Femia, sia la Fondazione che l’ANAS, “dal concerto di Beneficenza” del 23 Dicembre in apertura delle manifestazioni, alla fattiva collaborazione per la “Winter Edition del Borgo Incantato” ed a chiudere con il “concerto dell’Epifania”, hanno reso il volto invernale di Gerace suggestivo e di grande richiamo.