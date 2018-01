Poteva avere esiti ben più gravi di quelli che ha avuto lo spettacolare incidente rilevato ieri dalla Polizia Locale di Lamezia Terme, in via delle Nazioni, alle ore 18,40 circa.

Un soggetto G.G. di 37 anni, residente a Curinga è andato violentemente a collidere col suo veicolo, , contro un’autovettura parcata. Solo per una serie di fortunose e fortuite circostanze la folle corsa dell’Alfa156 , che procedeva a velocità elevata, si è fermata contro un veicolo in sosta e non ha causato danne a persone.

All’intervento della Pattuglia della Polizia Locale, immediatamente inviata sul posto, il soggetto è apparso disorientato nel tempo e nello spazio, palesando sin da subito sintomi tipici da intossicazione da alcol etilico.

Accompagnato al Comando per gli accertamenti del caso è risultato in stato di ebbrezza alcolica per un valore di 4 volte superiore a quello consentito dalla legge. E’ risultato altresì positivo ai primi accertamenti preliminari alla cocaina, e per questo è stato immediatamente avviato presso la struttura sanitaria cittadina per gli esami clinici, per come previsto dall’art. 187 del Codice della strada.

Dopo le contestazioni rituali, al conducente è stata ritirata la patente di guida, mentre il veicolo condotto, peraltro gravemente danneggiato, è stato sottoposto a sequestro a fini della confisca ed affidato a depositaria autorizzata.

Sarà deferito alla Procura della Repubblica per aver causato incidente in stato di ebbrezza alcolica, e se le analisi di laboratorio confermeranno il risultato del primo screening, anche per guida sotto l’effetto di sostanze psicotrope.

Il conducente è rimasto miracolosamente illeso; solo per una fortunata casualità non vi sono stati danni a persone, stante il forte traffico, che interessava ieri la località ove si è verificato il sinistro.