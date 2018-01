E’ stata decisa, dalla giunta di Roma, presieduta da Virginia Raggi,

l’intitolazione di una strada a Giacomo Mancini (1916-2002).

La comunicazione degli uffici del Campidoglio era giunta già a febbraio

scorso, quando il figlio del “vecchio Leone”, Pietro, presidente della

“Fondazione Giacomo Mancini”, ne diede notizia. La delibera è stata assunta

dalla giunta capitolina, nella seduta del 16 dicembre 2016, mentre il

prossimo 10 gennaio 2018 ci sarà la cerimonia ufficiale.

Via Giacomo Mancini è stata individuata nel quinto municipio di Roma

Capitale-Quartiere Collatino, con limiti da via Prenestina a via Vittorino

Colombo. La delibera della giunta è stata già trasmessa al Prefetto di Roma.

Così il figlio Pietro: «Caro Giacomo, la tua coraggiosa attività, nella

Liberazione di Roma dai nazifascisti, di leader politico, inquieto,

innovatore e combattuto, di “ministro del fare e non delle narrazioni”, di

sindaco di Cosenza, amato e rimpianto, da mercoledì, entreranno nel cuore e

nella memoria di milioni di residenti nella Capitale, tra cui molti

calabresi.

Grazie alla Sindaca di Roma, Virginia Raggi, e al vicesindaco, Luca

Bergamo. A te, vecchio e indomito Leone, un forte abbraccio ! Ci manchi, ma

tanti non ti hanno dimenticato!».