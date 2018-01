Con delibera n. 165/2017 l’Amministrazione Comunale ha proposto dinanzi al TAR ricorso amministrativo avverso il provvedimento di chiusura dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Polistena.

Dopo aver atteso invano una marcia indietro da parte della Direzione regionale e provinciale, la Giunta Comunale ha deciso di intraprendere azione giurisdizionale tesa ad ottenere la riapertura dell’ufficio storico dell’Agenzia delle Entrate ubicato a Polistena.

A giudizio dell’Amministrazione, infatti, il provvedimento assunto non è stato preceduto da un piano di riorganizzazione territoriale, presupposto necessario ad avviare una concertazione con il territorio sui servizi sostitutivi da erogare. Vi è pure palese carenza di motivazione. Non è vero infatti quanto afferma la Direzione regionale, ovvero che la chiusura dell’ufficio di Polistena sia conseguenza della normativa della c.d. “spending rewiew”. Lo sportello di Polistena è ospitato gratuitamente in un immobile pubblico, e dunque sull’Agenzia delle Entrate non gravano costi di mantenimento se non quelli minimi ed irrisori relativi alle utenze.

Il provvedimento non può trovare giustificazione col pensionamento di qualche unità di personale, che semmai va rimpiazzata con nuove forze lavorative.

Sul piano oggettivo, infine, si segnala che la città di Polistena non è un piccolo paesino, ma ha una funzione baricentrica per l’intero comprensorio, è sede di sportello INPS, è sede di ospedale di riferimento per la Piana di Gioia Tauro, conta di un notevole afflusso di persone e professionisti che fanno leva e si appoggiano proprio all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Polistena, più agevolmente raggiungibile da ogni parte dei comuni del territorio della Piana.

Per tali ragioni, e per sanare una situazione paradossale, l’Amministrazione ha inteso intraprendere l’azione giudiziaria che potrà essere interrotta qualora la Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate proceda, come si chiede e si auspica, alla riapertura dell’ufficio di Polistena.

Per l’Amministrazione Comunale

IL SINDACO – Dott. Michele Tripodi