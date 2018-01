Dr Antonio Giangrande di cosa si occupa con i suoi saggi e con la sua web

tv?

«Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio

e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e

promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi

a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!»

Perché dice che “La gente non legge, non sa, ma sceglie, decide e parla”.

«Libri, 6 italiani su dieci non leggono. In Italia poi si legge sempre meno.

Siamo tornati ai livelli del 2001. Un dato resta costante da decenni: una

famiglia su 10 non ha neppure un libro in casa. I dati pubblicati dall’Istat

fotografano l’inesorabile diminuzione dei lettori, con punte drammatiche al

Sud. Impietoso il confronto con l’estero, scrive il 27 dicembre 2017

Cristina Taglietti su “Il Corriere della Sera”. La gente usa esclusivamente

i social network per informarsi tramite lo smartphone od il cellulare. Non

usa il personal computer perchè non ha la fibra in casa che ti permette di

ampliare più comodamente e velocemente la ricerca e l’informazione. La

gente, comunque, non va oltre alla lettura di un tweet o di un breve post,

molto spesso un fake nato dall’odio o dall’invidia, e lo condivide con i

suoi amici. Non verifica o approfondisce la notizia. Non siamo nell’era

dell’informazione globale, ma del “passa parola” totale. Di maggiore impatto

numerico, invece, è la ricerca sui motori di ricerca, non di un tema o di un

argomento di cultura o di interesse generale, ma del proprio nome. Si digita

il proprio nome e cognome, racchiuso tra virgolette, per protagonismo e

voglia di notorietà e dalla ricerca risulta quanti siti web lo citano. Non

si aprono quei siti web per verificare il contenuto. Si fermano sulla prima

frase che appare sulla home page di Google o altri motori similari,

estrapolata da un contesto complesso ed articolato. Senza sapere se la

citazione è diffamatoria o meritoria o riconducibile all’autore da lì

partono querele, richieste di rimozione per diritto all’oblio o addirittura

indifferenza».

Ha un esempio da fare sull’impedimento ad informare?

«Esemplari sono le querele e le richieste di rimozione. Libertà di

informazione, nel 2017 minacciati 423 giornalisti. I dati dell’osservatorio

promosso da Fnsi e Ordine. La tipologia di attacco prevalente è

l’avvertimento (37 per cento), scrive il 31 dicembre 2017 “La Repubblica”.

Ognuno di questi operatori dell’informazione è stato preso di mira per

impedirgli di raccogliere e diffondere liberamente notizie di interesse

pubblico. La tipologia di attacco prevalente è stata l’avvertimento (37 per

cento) seguita dalle querele infondate e altre azioni legali pretestuose (32

per cento)».

E sull’indifferenza…

«Le faccio leggere un dialogo tra me e un tizio che mi ha contattato senza

conoscermi, nonostante la mia notorietà. Uno dei tanti italiani che non si

informa, ma usa internet in modo distorto. Uno di quel popolo di cercatori

del proprio nome sui motori di ricerca e che vive di tweet e post. Un giorno

questo tizio mi chiede “Lei ha scritto quel libro?”

E’ un saggio – rispondo io. – L’ho scritto e pubblicato io e lo aggiorno

periodicamente. A tal proposito mi sono occupato di lei e di quello che

ingiustamente le è capitato, parlandone pubblicamente in modo

disinteressato, come ristoro delle sofferenze da lei subite, pubblicando

l’articolo del giornale in cui è stato pubblicato il pezzo. Inserendolo tra

le altre testimonianze. Comunque ho scritto anche un libro sul territorio di

riferimento. Come posso esserle utile?

“Volevo giusto capire, io mi sono imbattuto per caso nell’articolo, cercando

il mio nome… E sotto l’articolo ho visto un link che mi collegava al suo

saggio…Capire più che altro perché prendere articoli di giornale su altra

gente e farne un saggio… Sono solo curiosità”.

E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte – spiego

io. – I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si

dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta…” e

parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è

assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano

e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere

saggisti e scrivere “C’è adesso…” e parlare di cose reali con nomi e

cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei

magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per

farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra.

Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della

fine che fece il primo saggista mondiale. In generale. Dico, in generale: io

non esprimo mie opinioni. Prendo gli articoli dei giornali, citando

doverosamente la fonte, affinchè non vi sia contestazione da parte dei

coglioni citati, che siano essi vittime, o che siano essi carnefici. Perchè

deve sapere che i primi a lamentarsi sono proprio le vittime che io difendo

attraverso i miei saggi, raccontando tutto quello che si tace.

“Siccome io le ho detto mi sono solo imbattuto per “caso”… Io ho visto

questa cosa e sinceramente l’ho letta perché ho visto il mio nome, ma se

dovessi prendere il suo saggio e leggerlo non lo farei mai. Perché: Cerco di

lavorare ogni giorno con le mie forze. I miei aggiornamenti sono tutt’altro.

Faccio tutto il possibile per offrirmi un futuro migliore. Sono sempre

impegnato e non riuscirei a fermarmi due minuti per leggere”.

Rispetto la sua opinione – rispondo. – Era la mia fino ai trent’anni. Dopo

ho deciso che è meglio sapere ed essere che avere. Quando sai, nessuno ti

prende per il culo…

“Ma per le cose che mi possono interessare per il mio lavoro e il mio futuro

nessuno mi può prendere per il culo … Poi è normale che in ogni campo ci

sia l’esperto…”»

Come commenta…

«Confermo che quando sai, nessuno ti prende per il culo. Quando sai,

riconosci chi ti prende per il culo, compreso l’esperto che non sa che a sua

volta è stato preso per il culo nella sua preparazione e, di conseguenza sai

che l’esperto, consapevole o meno, ti potrà prendere per il culo».

Comunque rimane la soddisfazione di quei quattro italiani su dieci che

leggono.

«Sì, ma leggono cosa? I più grandi gruppi editoriali generalisti,

sovvenzionati da politica ed economia, non sono credibili, dato la loro

partigianeria e faziosità. Basta confrontare i loro articoli antitetici su

uno stesso fatto accaduto. Addirittura, spesso si assiste, sulle loro

pagine, alla scomparsa dei fatti. Di contro troviamo le piccole testate nel

mare del web, con giornalisti coraggiosi, ma che hanno una flebile voce, che

nessuno può ascoltare. Ed allora, in queste condizioni, è come se non si

avesse letto nulla».

Concludendo?

«La gente non legge, non sa, ma sceglie, decide e parla…e vota. Nel paese

degli Acchiappacitrulli, più che chiedere voti in cambio di progetti, i

nostri politici sono generatori automatici di promesse (non mantenute),

osannati da giornalisti partigiani. Questa gente che non legge, non sa, ma

sceglie, decide e parla, voterà senza sapere che è stata presa per il culo,

affidandosi ai cosiddetti esperti. I nostri politici gattopardi sono solo

mediocri amministratori improvvisati assetati di un potere immeritato.

Governanti sono coloro che prevedono e governano gli eventi, riformando ogni

norma intralciante la modernità ed il progresso, senza ausilio di leggi

estemporanee ed improvvisate per dirimere i prevedibili imprevisti».