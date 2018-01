Una giovane donna di 34 anni, Antonella Tripodi, è morta nel pomeriggio dopo essere stata travolta sulla strada statale 106, nel territorio di Condofuri. Dalle prime notizie, sembrerebbe che la donna stesse per salire a bordo del suo veicolo, una Lancia Y, salvo poi esser travolta da un’altra macchina – un Suv Peugeot – che stava transitando in zona. Nell’impatto la donna è stata trascinata per alcuni metri, mentre l’auto in corso ha travolto e piegato lo sportello della Lancia. Sul posto sono intervenuti polizia stradale e carabinieri che hanno avviato gli accertamenti del caso.