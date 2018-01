«La Statale 18 è invasa da rifiuti pericolosi, le autorità devono

intervenire al più presto». È quanto afferma la deputata del M5S Federica

Dieni, che ha inviato una segnalazione formale al prefetto di Reggio

Calabria, Michele Di Bari, e al direttore generale dell’Asp, Giacomino

Brancati.

Nella lettera, la parlamentare rivela la possibile grave situazione

ambientale lungo il tratto Gioia Tauro-Rosarno: «Sono venuta a conoscenza

di questa condizione di degrado – spiega Dieni – grazie alle segnalazioni

di diversi cittadini, preoccupati per il possibile impatto ambientale

causato dalla rilevante presenza di sostanze pericolose lungo uno dei

percorsi più trafficati della Statale 18. L’intera zona sarebbe infatti

interessata dal deposito lungo la carreggiata di quantitativi ingenti di

rifiuti di diversa natura. Una condizione che alimenta i timori relativi a

un vero e proprio danno ambientale e che aumenta i pericoli per la stessa

circolazione stradale, considerata la scarsa accessibilità della corsia di

emergenza ai lati della strada».

La deputata del Movimento ha pertanto chiesto al prefetto e al direttore

generale dell’Asp, per i rispettivi profili di competenza, un intervento

urgente che preveda una bonifica della zona a tutela della salute pubblica

e della sicurezza stradale.