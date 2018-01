Rosarno è tra i comuni calabresi, ammessi al finanziamento della Regione Calabria per interventi relativi sia all’adozione di sistemi di raccolta differenziata che alla realizzazione o all’ampliamento dei centri di raccolta. Il lavoro e l’oculata programmazione di questa amministrazione hanno permesso di partecipare al bando nel mese di aprile 2017. Il finanziamento concesso è pari a euro 568.745,90, di cui euro 125.000,00 destinati ad interventi nell’isola ecologica e euro 443.745,90 a titolo di contributo per il servizio di raccolta. Grazie a questo i cittadini di Rosarno usufruiranno di un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti più efficiente, vi sarà altresì un notevole risparmio per l’Ente e di conseguenza per la collettività. Si tratta di un fondamentale tassello per far diventare Rosarno un comune virtuoso, credendo nella collaborazione di tutta la cittadinanza, affinché ogni sforzo e ogni risultato ottenuto fino ad ora non risultino vani. Già il 10 gennaio la SUAP riceverà l’incarico di gestire l’avvio della gara d’appalto relativamente all’assegnazione dell’attività di raccolta rifiuti differenziati. Gli sforzi profusi nella prima parte di legislatura comunale in ambito di politica ambientale sono evidenti e i primi riconoscimenti ottenuti ne sono la conferma. La vera svolta avverrà quando tutti i cittadini faranno concretamente la loro parte in modo tale che tutti possano vivere in una Città pulita, sostenibile e virtuosa.