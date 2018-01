Il concerto dell’Orchestra Sinfonica Giovanile della Calabria ha chiuso il ricco e variegato programma delle manifestazioni natalizie a Caulonia. Una giornata, quella del 6 gennaio, fitta di eventi, aperta con l’arrivo della Befana nella splendida cornice di piazza Mese, grazie all Unitalsi ed a seguire Pompieropoli, iniziativa patrocinata dai Vigili del Fuoco di Reggio Calabria. Nel pomeriggio la befana ha salutato anche i grandi e piccini in Piazza Bottari. La serata si è conclusa, nell Auditorium “Casa della Pace A. Frammartino” con le note dei giovani talenti calabresi diretti dal maestro Ferruccio Messinese e presso l’oratorio San Filippo Neri con la comunità interparrocchiale San Michele arcangelo che ha messo in scena il musical sulla vita di San Francesco D’Assisi.

Positivo il bilancio per il sindaco Caterina Belcastro: «Sono state due settimane intense e apprezzate dal pubblico ricche di interessati proposte musicali e di intrattenimento – ha spiegato il primo cittadino cauloniese –in particolare l’esperimento del Villaggio di Natale in piazza Bottari con i mercatini e i vari eventi collaterali è da considerarsi riuscito. Abbiamo pensato un programma per le famiglie e, soprattutto, per i bambini ma dal forte taglio culturale, divulgativo e pedagogico. I risultati ci hanno dato ragione. Ma non ci basta. L’obiettivo è migliorarsi ancora di piu affinchè le iniziative cauloniesi siano, nei prossimi anni, un punto di riferimento per l’intrattenimento dell’intero comprensorio». Tra una settimana l’ultimo atto con la premiazione dei migliori presepi allestiti nei catoji del centro storico.