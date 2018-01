Le problematiche afferenti agli impianti sportivi della città di Lamezia Terme sono

state al centro del vertice che si è tenuto ieri nella sede dell’ufficio territoriale

del governo di Catanzaro.

Il prefetto del capoluogo, Luisa Latella, alla presenza del commissario straordinario

del Comune di Lamezia, prefetto Francesco Alecci, del comandante provinciale dei

Vigili del Fuoco, Maurizio Lucia e della dirigente del settore Sport del Comune di

Lamezia, Alessandra Belvedere, ha ricevuto una delegazione del mondo dello sport

guidata dal presidente regionale del Coni Maurizio Condipodero.

Quest’ultimo era accompagnato, tra gli altri, dal delegato provinciale del Coni,

Giampaolo Latella e dai presidenti regionali della Figc Saverio Mirarchi, della Fipsas

Antonio Debilio, della Fipav Carmelo Sestito e della Fip Paolo Surace, oltre a numerosi

dirigenti provinciali di diverse federazioni sportive.

Nel corso dell’incontro, che si è svolto in un clima di collaborazione e sereno confronto,

è emersa la comune volontà di programmare la messa a norma degli undici impianti

sportivi pubblici del Comune di Lamezia coniugando le fondamentali esigenze di sicurezza

e legalità con il regolare svolgimento delle attività agonistiche. In questa direzione,

il prefetto Latella ha richiamato l’obbligatorietà del rispetto di tutte le previsioni

normative in materia di sicurezza e agibilità per le strutture destinate allo svolgimento

dei pubblici spettacoli, pur sottolineando il rilevante valore sociale dello sport

nel contrasto al disagio e alle devianze giovanili, con particolare riferimento alla

lotta alla criminalità organizzata.

Nel corso del suo intervento il prefetto Alecci, con il supporto tecnico del comandante

Lucia e dell’avvocato Belvedere, ha illustrato le carenze, in alcuni casi marginali,

in altre più consistenti, che riguardano dieci degli undici impianti pubblici lametini.

Alecci ha poi spiegato che la condizione di predissesto finanziario in cui versa

l’Ente rende particolarmente complesso l’accesso a finanziamenti come quelli del

credito sportivo, ricordando che il Comune ha partecipato al bando “Sport e periferie”

nato dall’intesa tra Governo nazionale e Coni.

Il presidente Condipodero, interpretando i sentimenti unanimi del mondo dello sport,

ha evidenziato che il Coni, le federazioni e le società stanno unanimemente dalla

parte della legalità e auspicano una sempre maggiore collaborazione con le amministrazioni

locali, anche e soprattutto nel caso di gestioni straordinarie come quella che riguarda

attualmente il Comune di Lamezia.

Condipodero ha definito il principio di legalità e il rispetto delle norme in materia

di agibilità presupposti indefettibili di ogni attività pubblica, a maggior ragione

nel caso dello sport che fonda il proprio ordinamento proprio sul rispetto delle

regole e sul principio di lealtà. Tuttavia, ha sollecitato il presidente del Coni,

è indispensabile che le pubbliche amministrazioni garantiscano un rigoroso e quanto

più possibile serrato rispetto dei tempi, soprattutto per l’agibilità di strutture

per le quali ci si trova in presenza solo di carenze documentali o procedurali rapidamente

colmabili.

In questo senso, la riunione si è conclusa con l’impegno del Comune di Lamezia di

fornire in tempi brevissimi alla Prefettura e al Coni un dossier recante lo stato

dell’arte della situazione di ogni impianto e un’indicazione di massima circa i tempi

per la soluzione dei problemi.