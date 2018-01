Squadre del Comando Provinciale sono intervenute nel comune di Maida (CZ) per un automezzo agricolo ribaltato.

Un trattore agricolo munito di scuotitore, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato. Deceduto il ragazzo che si trovava alla guida del mezzo.

L’intervento dei Vigili del Fuoco, è valso alla messa in sicurezza del mezzo che si trovava in tratto di terreno in forte pendio, consentendo il recupero del corpo del malcapitato.

Sul posto i carabinieri della locale stazione per quanto di competenza.