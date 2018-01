Lotta Studentesca apre il 2018 con un’azione di protesta svolta in diverse

città di tutta Italia, condannando il sistema dell’alternanza

scuola-lavoro.

Davanti e dentro agli istituti superiori sono stati affissi striscioni

recitanti lo slogan “*No allo sfruttamento scuola-lavoro!*” e sono state

lanciate banconote finte per denunciare come gli studenti siano sfruttati,

in modo completamente legale e gratuito, nel mondo lavorativo.

Perché si, l’esperienza lavorativa e l’avvicinamento degli studenti al

mondo del lavoro sono senza dubbio positivi, ma avvicinarli facendogli

servire caffè in ufficio, stampare fotocopie o chiudere ombrelloni è

approfittare di loro, per lo più in modo non retribuito. I 1,5 milioni di

ragazzi inseriti nel progetto dell’alternanza imparano soltanto una cosa:

essere manodopera (ora gratuita, poi sottopagata), nelle mani delle grandi

aziende.

Lotta Studentesca è pronta ad intervenire ogni qualvolta gli studenti

vengano sfruttati e siamo pronti a fare barricate per far valere i loro

diritti, sia come persone, sia come studenti.