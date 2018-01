Riceviamo e pubblichiamo:

Cari concittadini,

dopo l’amaro panettone di Natale, anche per la festa della “Befana” è doveroso ringraziare sentitamente

l’incapacità del Sindaco e della Sua maggioranza, sotto “l’albero di Natale 2017”, ci hanno fatto trovare

Tante, Tasse, Tasse!!! Tasse!!! E poi Tasse!!!

In un recente consiglio comunale, i consiglieri di minoranza, hanno messo in rilievo i sacrifici che la stragrande maggioranza della gente di Molochio fa per portare a casa un modesto tozzo di pane.

Per tutta risposta ci siamo sentiti dire: “i Molochiesi sono pieni di soldi e possono pagare”.

Quindi, non soddisfatti delle numerose bollette che ci sono state recapitate, hanno provveduto anche a mandare il canone acqua calcolandolo forfettariamente e non a consumo. Chi è il responsabile della spedizione delle bollette? Perché tante bollette recapitate in questo periodo? E soprattutto CI SONO ALTRE BOLLETTE ARRETRATE? Per quali tasse? A quali anni si riferiscono? Chi è il responsabile del ritardo? Quali provvedimenti ha adottato l’amministrazione comunale? Se qualcuno non ha fatto bene il proprio dovere a chi attribuire la responsabilità?

E’ giusto far pagare ai cittadini anche le “spese di spedizione” quando le notifiche di pagamento sono recapitate a mano, a casa, dai dipendenti comunali addetti e dai giovani del servizio civile?

Ricordiamo ai cittadini che nel mese di febbraio 2017, abbiamo affisso un pubblico manifestino per mezzo del quale vi anticipammo che l’Amministrazione Alessio (delibera di Giunta Comunale n. 08 del 31/01/2017) avrebbe messo mano nelle tasche di tutti i cittadini (per fare cassa) con l’obiettivo di riscuotere circa unmilionenovecentoventiseimilaseicentoundici euro e 84 centesimi (1.926.612,84). Sapete che il Sindaco e la sua maggioranza hanno acceso un ulteriore mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per 900.000,00 novecentomilaeuro (qualche anno prima delle elezioni) e che con tali soldi sono stati pagati (Ditte di Molochio, acqua Sorical, Comunità Montana, SOGET, Gas riscaldamento, Elettricità, Regione Calabria, Piana Ambiente, Telecom e quant’altro) debiti (2005 in poi) generati dall’Amministrazione Alessio. Soldi che i cittadini dovranno restituire alla Cassa Depositi e Prestiti in trent’anni. Ma il sindaco non era contrario ai mutui (CDP)? Non era contrario allo sperpero del pubblico danaro? Così predicava in campagna elettorale! Nel brodino di Natale 2017, sono state aggiunte altre 24 rate pari a E. 81.389,52 (tariffa per il conferimento rifiuti – Regione Calabria) per corrispondere una imposta non pagata relativa al 2015. Questo o quel mutuo aggiunti a quelli già attivi, da pagare, possiamo dire che siamo nelle mani della PEGGIORE AMMINISTRAZIONE di tutti i tempi e che siamo incappati in un disastro mai verificatosi nel nostro paese. Non si saziano mai e chiedono sempre più soldi ai cittadini ormai tartassati ed avviliti.

Dopo tutti questi soldoni sperperati, forse per altri fini, chiediamo agli onesti cittadini: ma in questi tredici anni di Amministrazione Alessio avete notato qualcosa di nuovo nel nostro paese? Noi solo MACERIE e DEGRADO IN ABBONDANZA.

Anche di CAMILLO e BERNARDO, in quest’ultimo anno attenzionati più volte da varie truppe televisive nazionali ed internazionali, “gli amministratori” se ne son fregati. Così come se ne son fregati della cittadinanza onoraria del Prof. Walter Longo. Non è una VERGOGNA se un comune vicino ha riconosciuto la cittadinanza onoraria all’uomo di scienza come il Prof. Longo originario di Molochio? Ma lor signori sono impegnati ad accanirsi contro gli ultimi, contro i più poveri e senza lavoro, con bollette, tasse e diffide. VERGOGNA !! Vero è che la morte del nostro paesello sembra essere l’obiettivo di questi amministratori. Quest’anno, infatti, anche le luminarie, simbolo del Santo Natale, sono un ricordo; unico paese d’Italia a rimanere al buio totale. La cosiddetta politica attuata dall’Amministrazione Alessio, fatta di sole TASSE, sta costringendo numerosi cittadini a non pagarle per mancanza di soldi e molti sono costretti ad emigrare, anche in tarda età. Continuando cosi, malediranno il momento in cui hanno costruito casa a Molochio. Ma gli amministratori se ne fregano ed inoltre si approvano un regolamento comunale per pignorare pure le case.

Forse il loro obiettivo è proprio questo; far andare via la gente per rimanere fra loro e “papiare” senza ostacoli.

A voi cittadini la scelta e la responsabilità di continuare a credere ai “favorucci” a spese della collettività; nel frattempo,

loro distruggono tutto quello che con fatica in una vita intera gli onesti cittadini hanno realizzato: la casa e la famiglia. Svegliatevi !!! Oppure non vi lamentate !!!

I CONSIGLIERI DELLA LISTA AMO MOLOCHIO E CENTRO STUDI “G. Lazzati”

Rocco lorianni

Ismaele Ottavio Caruso

Vito Raco