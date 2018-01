ROSSANO (CS) – Il bisogno oggettivo di bloccare nella propria agenda quattro date: venerdì 12 gennaio, ore 9, presso il Teatro San Marco di Rossano per un seminario di studi su: “Attualità della questione Meridionale alla luce dei rapporti Svimez”, organizzato dall’Istituto d’istruzione superiore Itas Itc di Rossano. Lunedì 15, giovedì 25 e mercoledì 31 gennaio, dalle ore 16 alle ore 18,30 per gli ormai consolidati appuntamenti “Open day” fissati dallo stesso Itas – Itc rossanese nelle proprie sedi di Via Ugo Gigli (Contrada Frasso) e Via Nazionale. Giornate all’insegna dell’interazione fra docenti, genitori e ragazzi. L’opportunità agli alunni della città e dell’hinterland, frequentanti la terza media, di conoscere più da vicino quest’innovativa istituzione scolastica.

La scuola guidata dalla dirigente Di Cianni, struttura sistematicamente attività formative dove i propri studenti sono protagonisti. Costantemente, inoltre, organizza iniziative con la partecipazione di esperti di varie discipline, offrendo agli alunni la possibilità di prendere parte attiva a eventi che spesso sono programmati in via esclusiva proprio per l’Itas Itc.

Il prossimo appuntamento, in ordine di tempo, è pianificato per venerdì 12 gennaio, alle ore 9, presso il Teatro San Marco di Rossano, dove l’Itas Itc, nell’ambito delle attività di promozione dei rapporti col territorio nonché di analisi delle tematiche economiche e sociali che lo riguardano, ha organizzato un seminario di studi su: “Attualità della questione Meridionale alla luce dei rapporti Svimez”. Il programma prevede i saluti della dirigente della scuola organizzatrice, Anna Maria Di Cianni, quindi la relazione introduttiva del prof. Rocco Tassone, docente di Matematica Applicata – Allievi classe V C – Corso “Amministrazione Finanza Marketing”. Si proseguirà con le relazioni scientifiche di Damiano Silipo, docente Facoltà di Economia Università della Calabria, Massimo Veltri docente Facoltà Ingegneria Università della Calabria. Interverranno Franco Iacucci, Presidente Provincia di Cosenza, Stefano Mascaro Sindaco di Rossano, Giuseppe Geraci Sindaco di Corigliano, Domenico Bevacqua consigliere regionale, Gianluca Gallo consigliere regionale, Angelo Sposato segretario regionale Cgil, Franco Belmonte Direttore Regionale Confederazione italiana agricoltori, Angelo Broccolo Guardia medica Cantinella, Damiano Guagliardi Presidente Federazione Associazioni Arbereshe, docenti e allievi Itas-Itc di Rossano. Le conclusioni saranno affidate al prof. Damiano Silipo.

L’Itas – Itc di Rossano offre ai propri utenti numerosi servizi e strutture, fra i quali, laboratori multimediali, un laboratorio di trattamento testi, laboratori linguistici e scientifici, di chimica e fisica, un laboratorio creativo, postazioni mobili multimediali, un laboratorio pittorico e uno di matematica, segreteria digitale, Classe 2.0 (digitalizzata), due biblioteche, inoltre, reti wireless in tutti gli istituti, due palestre con campi regolamentari di pallavolo e pallacanestro.

Attraverso le giornate di Open day ci sarà la possibilità di visitare la scuola e prendere contatti con la Commissione Orientamento per ricevere tutte le informazioni necessarie per gli studenti chiamati a scegliere la scuola superiore da frequentare.

Per iscrivere i propri figli alle classi prime è oggi facile e veloce. Infatti, tutto avviene online tramite il sito del Ministero dell’Istruzione. Il personale di segreteria e la Commissione Orientamento sono ogni giorno a disposizione delle famiglie in entrambi i plessi di Via Nazionale e del Frasso, per fornire ogni informazione in tal senso ed eventualmente effettuare le iscrizioni.

Sono vari i corsi attivi presso l’Istituto di istruzione superiore Itas Itc di Rosssano: Istituto tecnico – Settore economico – Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing, Sistemi informativi aziendali e Turismo. Istituto tecnico-Settore tecnologico – Indirizzi: Sistema moda e Grafica e comunicazione. Liceo: Liceo delle scienze umane (Opzione economico -sociale).

Per i “Servizi socio -sanitari” sono attivi due indirizzi: Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Ottico e Odontotecnico. L’anno scolastico 2018-2019 vedrà l’attivazione di un nuovo indirizzo: Servizi socio sanitari di base. Un indirizzo che risponde alle esigenze lavorative e professionali richieste dalla società e rivolto a Coloro che vorranno organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità, per la promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale. L’Iis Itas itc di Rossano continua ad offrire anche agli adulti la possibilità di formarsi frequentando i corsi serali che danno la possibilità di diplomarsi in soli tre anni. Due i corsi serali per adulti attivi nell’Istituto: Turismo e Servizi socio-sanitari generali.

ZA SC Numerose, inoltre, sono le attività integrative che si realizzano presso l’Itas – Itc di Rossano, fra cui, orientamento e riorientamento, gare sportive, progetti di vario genere, viaggi di istruzione, visite guidate, certificazioni linguistiche (Pet, Ielts, Delf, Dele Goethe), certificazioni informatiche (Ecdl, Cisco, Eucip).

Da anni l’alternanza scuola – lavoro è un fiore all’occhiello dell’Itas Itc di Rossano: stage e ministage si configurano come attività altamente formative, attraverso le quali apprendere gli aspetti più interessanti del mondo del lavoro.

La scuola partecipa a numerose selezioni culturali in ambito locale e nazionale.