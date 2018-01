Sono in corso in questi giorni davanti al Tribunale della Libertà di Reggio Calabria

presieduto dalla D.ssa Silvia Capone le udienze per il riesame delle diverse Ordinanze

di custodia cautelare in carcere emesse dal GIP del Tribunale su richiesta della

DDA di Reggio Calabria ed eseguite nella notte del 12 dicembre dello scorso anno

in seno all’operazione denominata ”

All’udienza dell’altro ieri sono comparsi Condello Giuseppe, Scarfò Giuseppe e Sposato

Veronica, tutti difesi dall’Avv Antonio Romeo.

I predetti erano stati arrestati poiché ritenuti associati ex 416 bis c.p. al gruppo

degli Sposato-Tallarida e considerati,altresì , responsabili di altri reati specifici

di estorsione aggravata ed intestazione fittizia di beni e società ( unico reato,

quest’ultimo, contestato a Sposato Veronica, già comunque scarcerata dal GIP immediatamente

dopo l’interrogatorio di garanzia .

Nel corso dell’udienza dell’altro ieri l’avv Romeo durante il suo lungo ed articolato

intervento ha evidenziato l’assoluta mancanza della gravità indiziaria e l’insussistenza

quindi delle esigenze cautelari meritevoli di tutela tramite la privazione della

libertà dei suoi assistiti !

Il penalista taurianovese alla luce delle novità intervenute ultimamente nella giurisprudenza

della Suprema Corte, ha dedotto come l’Ordinanza applicativa della carcerazione non

spiegasse la ricorrenza, in termini di attualità, del pericolo della reiterazione

dei reati contestati a Condello, Scarfò e Sposato Veronica .

In particolare, l’avv Romeo soffermandosi sul tema della valutazione delle esigenze

cautelari, ha rappresentato al Tribunale la mancanza di qualsiasi motivazione da

parte del Giudice che ha ordinato i numerosi arresti richiesti dalla Procura di Reggio

Calabria , ritenendo che a fronte di fatti molto risalenti nel tempo, carenti di

qualsiasi gravità indiziaria, il provvedimento cautelare doveva necessariamente

sviluppare una motivazione molto più incisiva penetrante e rigorosa, soprattutto

per verificare se il pericolo di reiteratio criminis poteva ritenersi sussistente,

ma ancor più attuale , quindi sicuramente possibile .

Il Tribunale del riesame dopo la rituale camera di consiglio , accogliendo in toto

il ricorso dell’Avv Antonio ROMEO ha annullato l’Ordinanza della misura cautelare

per i suoi tre assistiti, disponendo la immediata scarcerazione dei signori Condello

Giuseppe e Scarfò Giuseppe di Taurianova .