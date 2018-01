Dopo tutti i rumors, le voci di corridoio e le smentite è finalmente arrivata l’ora

di Giovanni Rugolo a Lamezia. Colpo importante per i giallo blu di coach Pellicanò

che mandano un ulteriore segnale alle rivali, qualora ce ne fosse bisogno. Giovanni

nato a Reggio Calabria il 1° settembre del 1981 è un ala di 193 cm, forte e possente.

Carriera da top player, una vita passata tra serie A dilettanti, DNA e Lega due.

Lo scorso anno in serie B a Firenze ha collezionato più di 15 punti di media. Una

carriera in giro per l’Italia, partendo dalla sua Reggio Calabria, passando per Porto

Torres, Caserta, San Severo, Molfetta e Matera. Rugolo è il colpo che il Basketball

Lamezia attendeva per puntare dritto alla vittoria del campionato. Passato da guardia

di categoria superiore con spiccata capacità di tiro dalla lunga distanza, Rugolo

con il passare del tempo è diventato una vera e propria arma tattica permettendo

ai club di schierare contemporaneamente un giocatore in grado di marcare dal n.5

al n.2 senza problemi. Lamezia consolida un roster già di altissimo livello sperando

di risolvere al più presto la questione PalaSparti e continuare il discorso interrotto

lo scorso anno verso la serie B. Abbiamo sentito il dg Bertucci subito dopo la firma

dell’esterno reggino.

Un’operazione lampo chiusa in un paio di giorni dopo l’uscita di Magni, le due cose

sono legate?

Si, diciamo che la vicenda Magni da un lato ci ha un po’ sorpreso perché nulla faceva

pensare ad una sua volontà di riavvicinarsi a casa, ma allo stesso tempo ha fatto

sì che si accelerasse una trattativa che a sir la verità era un nostro pallino sin

dallo scorso anno. Ora riteniamo l’organico competitivo anche se la competizione

sarà molto dura perché i nostri avversari non resteranno di certo a guardare.

Tante voci e rumors su questo acquisto, si sente di dire qualcosa?

A noi piace parlare poco e sinceramente non comprendiamo tutte le chiacchiere che

ci vedono protagonisti, sempre come “vittime incolpevoli” sembra che camminiamo con

un bersaglio al petto. Ma tant’è, a noi piace guardare solo ed esclusivamente in

casa nostra e a fare parlare il campo. Nello sport si vince e si perde e siamo sempre

abituati a fare i complimenti nel bene e nel male agli avversari, non a commentarne

le gesta.

Ecco le prime parole in giallo blu di Giovanni Rugolo:

“Dopo praticamente 20 anni ritorno in serie C. Paradossalmente sarà più difficile

ambientarmi in questo campionato perché completamente diverso da quelli giocati negli

ultimi anni. Sono qui a Lamezia, e l’ho scelta, perché credo nel progetto che mi

ha sottoposto il dg Bertucci e voglio dare una mano per raggiungere grandi obiettivi”