Riceviamo e pubblichiamo

E’ solo un ricordo la limpidezza delle acque del Mesima! Oggi, esse, scorrono putride ammorbando l’aria, distruggendo la flora e allontanando la fauna. Non ci stancheremo di denunciare questa situazione di degrado che dura ormai da molti anni e ferisce l’ambiente, l’economia, mortificando il bisogno di decoro e di bellezza a cui abbiamo tutti quanti diritto. Non abbiamo ereditato la natura ma l’abbiamo ricevuta in prestito dai nostri figli, ai quali dobbiamo restituirla con mani rispettose e pensieri di fiducia. Alla solerte intelligenza del Presidente Oliverio rivolgiamo questo nuovo grido, rappresentando la urgenza, non più differibile, di un intervento integrato capace di restituire a questo territorio la vitalità e il rispetto fino a oggi negati.



Andrea Tripodi, sindaco San Ferdinando