La Direzione Provinciale del Pd di Catanzaro approva all’unanimità la

relazione del segretario provinciale del Pd Gianluca Cuda, ed impegna tutte

le sue organizzazioni territoriali, gli iscritti, i militanti, i circoli

della provincia, i sindaci, gli amministratori locali e tutti i componenti

l’assemblea provinciale, a dare avvio alla campagna elettorale per il

rinnovo del parlamento nelle elezioni del prossimo 4 Marzo.

Un appuntamento importante, i cui esiti saranno decisivi per la sorte del

paese al fine di continuare sulla strada del risanamento economico e della

crescita economica, della lotta senza quartiere alla povertà e alla

precarietà, per un Italia ed un meridione più giusto, più integrato con il

resto del Paese, ed affrancato dalla criminalità organizzata, per come sta

dimostrando efficacemente l’azione di governo del nostro ministro degli

interni Marco Minniti.

La Direzione Provinciale a questo proposito chiede con forza la candidatura

in Calabria del Ministro degli Interni Marco Minniti che contribuirà con la

sua presenza a mobilitare il Pd calabrese e catanzarese a spendersi con

convinzione e senza riserve nella campagna elettorale.

Con la convocazione della direzione provinciale si ristabilisce inoltre un

metodo di collegialità, di partecipazione democratica e di indirizzo di

direzione politica per tutti gli appuntamenti importanti per la vita

democratica del partito che rappresentano un fatto nuovo per il Pd

provinciale.

Nel merito delle questioni poste in essere nella relazione introduttiva dal

segretario Gianluca Cuda, va evidenziata la specificità dell’appuntamento

elettorale nel territorio della provincia di Catanzaro, in quanto la

rappresentanza politica istituzionale uscente, in parte neanche espressione

del territorio, ha scelto nel corso della legislatura di cambiare casacca,

incoerentemente con il mandato elettorale ricevuto, lasciando sprovvisto il

territorio ed il partito di una rappresentanza istituzionale importante.

Pertanto, onde evitare di ripetere i medesimi errori del passato, la

Direzione Provinciale approva la scelta di merito di indicare, nella

compilazione delle liste delle candidature alla Camera dei deputati ed al

Senato della Repubblica, sia nella quota uninominale che in quella

proporzionale, personalità che siano espressione diretta del partito e del

territorio provinciale ma anche di esperienze e competenze che abbiano come

riferimento la proposta politica del Partito Democratico.

Per questa via la direzione fa appello ed invita ad una più vasta

mobilitazione di tutte le forze democratiche e progressiste del territorio

e nel contempo, conferisce mandato al Segretario Provinciale di trasferire

ai diversi livelli regionali e nazionali le indicazione che sono emerse nel

corso del dibattito della Direzione Provinciale.

*La Direzione Provinciale Pd di Catanzaro*