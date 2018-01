In un’epoca come quella attuale dove si attuano tagli per risparmiare, l’associazione

socio culturale di promozione sociale territoriale nonchè di volontariato, denominata

Fidelitas, opera con tendenza inversa, investendo nella cultura e nel garantire e

migliorare il diritto allo studio per tutti i bambini, specie per quelli che non

hanno i mezzi di sostentamento.

Il Presidente dell’associazione Fidelitas, l’avvocato Giuseppe Vena, unitamente ai

soci iscritti, ha da sempre a cuore l’istruzione dei bambini al fine di creare una

classe dirigenziale del domani che si prodighi a migliorare il quadro sociale ove

attualmente operiamo.

L’avvocato Giuseppe Vena ed una delegazione di soci hanno provveduto ad acquistare

un gran quantitativo di carta per le fotocopie, carta per le mani, carta igienica

e sapone liquido per le mani e le hanno donate ad alcune scuole del territorio.

Gli oggetti distribuiti presso le scuole sono stati ben graditi dal corpo docente,

dai genitori dei bambini e dai bambini stessi; che hanno ringraziato la Fidelitas

per tutte le opere di beneficenza, caritatevoli e di assistenza verso il prossimo,

attuate quotidianamente su tutto il territorio della Piana di Sibari ed oltre.