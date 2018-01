Maria Giuseppa Algieri, medico di 49 anni, è morta a Bologna stamattina investita da un’automobile mentre attraversava la strada. L’incidente è avvenuto alle prime luci dell’alba. A travolgere la donna è stata una vettura che viaggiava in direzione centro. Per i rilievi è intervenuta la Polizia Municipale. La donna, originaria di San Cosmo Albanese, nel Cosentino, lavorava nella clinica “Villa Serena”, una casa residenza per anziani sita a pochi metri dal luogo dove è avvenuta la tragedia.