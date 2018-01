Trasferta insidiosa in terra catanzarese per la Barbecue Vis Reggio Calabria, attesa al PalaScoppa di Soverato dai padroni di casa della NBS. L’obiettivo per i bianco/amaranto è quello di confermarsi in vetta alla classifica e prolungare la striscia di cinque successi consecutivi. Per farlo Rizzieri e compagni dovranno sfoderare una prova maiuscola su un parquet violato in stagione solo dalle grandi Rende e Lamezia e contro Billy Fall, ex di lusso della contesa, principale bocca da fuoco dei soveratesi e leader indiscusso della classifica dei migliori realizzatori.

Valerio Nusco, uno degli assistenti di coach Polimeni, presenta così il match: “Soverato è la prima tappa di un trittico fondamentale per il nostro campionato. In settimana abbiamo lavorato con grande intensità e attenzione. Il morale è alto e anche a livello fisico stiamo decisamente bene. Sarà un match acceso contro una squadra in piena corsa per i play off e che all’andata è riuscita a tenerci testa per un tempo. Fall e soci non vanno sottovalutati. Oggi mi aspetto una prestazione di mentalità”. All’andata i bianco/amaranto reggini s’imposero al PalaBotteghelle col punteggio di 79-53. Palla a due oggi alle 18 al PalaScoppa di via Amirante. Arbitrerà la coppia cosentina composta da Francesco Micino e Giorgio Loccisano.