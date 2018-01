Guidava la sua autovettura nonostante fosse senza patente perché sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel suo paese. Per questo motivo i carabinieri della Compagnia di Girifalco hanno tratto in arresto Giuseppe Foderaro, 36 anni. I militari dell’Arma hanno notato l’uomo alla guida dell’autovettura ed hanno intimato l’alt. Mentre i militari stavano effettuando una perquisizione, l’uomo ha tentato di fuggire per i terreni circostanti. Durante la corsa, Foderaro ha abbandonato una bustina con all’interno 0,36 grammi di cocaina. L’uomo è stato raggiunto e la droga sequestrata, quindi sono scattati gli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima. A Foderaro è stata contestata anche la resistenza a pubblico ufficiale.