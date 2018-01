Si è conclusa da poche ore a Bologna l’Assemblea Nazionale di Fratelli d’Italia, presieduta da Ignazio La Russa, alla presenza della candidata Premier Giorgia Meloni, nella quale il consigliere comunale di Reggio Calabria Massimo Ripepi è stato eletto membro della Direzione Nazionale, l’organo più importante del Partito. Un prestigiosissimo riconoscimento che giunge a coronamento di un’attività condotta da Ripepi, senza riserve e a totale servizio della Città Metropolitana dello Stretto e segno dell’attenzione e sensibilità rivolte dal Partito di Giorgia Meloni al Sud, inserito pienamente nell’agenda politica. Questa elezione dimostra senza dubbio che il Partito mira a valorizzare le figure che si spendono in difesa dei suoi valori nei territori. La Direzione Nazionale sarà convocata nella prossima settimana e come previsto dallo statuto dovrà definire ed approvare il programma elettorale e le liste dei candidati al Parlamento.

“Ci riempie d’orgoglio la notizia che Massimo sia stato investito di un incarico di tale portata a livello nazionale, la sua è una figura di riferimento per l’intera comunità militante e autentica voce d’opposizione” – ha dichiarato il portavoce provinciale Nello Scuderi che ha ricordato come Massimo Ripepi sia considerato ormai da tempo, anche da illustri personaggi storici della destra reggina come il sen Renato Meduri, l’unica voce tonante contro la forza demolitrice di un PD che a livello comunale, metropolitano e regionale ha provocato solo disastri.

“Basti pensare ai casi sollevati per il Roof Garden, il Miramare e per il dimenticato progetto Waterfront, ma anche alle più recenti battaglie in difesa dell’Agenzia dei Beni confiscati, del Porto di Gioia Tauro, dell’Aeroporto dello Stretto per capire che Massimo ha a cuore le sorti della sua città in un’ottica di rilancio e sviluppo di cui Reggio ha estremo bisogno; battaglie condotte spesso in solitaria e senza paura!”- ha concluso Scuderi inviando, assieme ai Dirigenti ed ai tanti militanti reggini, i più calorosi auguri di buon lavoro al neo-dirigente Ripepi per l’incarico ricevuto, certo che Reggio e la Calabria sarà degnamente rappresentata in un organo così importante.