In merito all’incendio divampato questo pomeriggio che ha interessato parzialmente la copertura del PalaCalafiore, avvenuto nel corso dei lavori di manutenzione straordinaria avviate dal Comune di Reggio Calabria, e prontamente spento dai Vigili del Fuoco, la società vuole informare i propri sostenitori che dopo aver precauzionalmente sospeso tutta l’attività odierna, la commissione tecnica competente ha rinviato a domattina ( Domenica 13 Gennaio) tutte le ulteriori verifiche al fine di poter assicurare il regolare svolgimento della gara tra MetExtra Reggio Calabria e Bertram Tortona.

Anche la Viola Reggio Calabria, cosi come i suoi tifosi, parte terza di questa vicenda, non possono fare altro che attendere l’esito di tutte le valutazione tecnica al fine di garantire l’incolumità di tutti i tifosi. Il Comune di Reggio Calabria, nella persona del Delegato allo Sport Giovanni Latella, immediatamente intervenuto sul posto si impegnerà a risolvere l’inconveniente nel minor tempo possibile al fine di ripristinare la normale funzionalità dell’impianto.