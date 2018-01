Nella Sede sociale del Lions Club “Polistena Brutium”, c/o il Centro Polifunzionale Don Pino Puglisi, via Catena, Polistena, ritorna attivo lo “Sportello dei diritti del Cittadino”, che si avvale della collaborazione di qualificati professionisti.

< Lo sportello è finalizzato a fornire a chiunque, in maniera gratuita e sussidiaria – ha sottolineato il Presidente del L.C. Polistena Brutium, Avv. Monica Minì, - informazione, orientamento e consulenza in ambito legale, medico e nei rapporti con la pubblica Amministrazione e siamo felicissimi della sua riattivazione>.

Lo sportello sarà aperto al pubblico : il sabato dalle ore 15:00 alle 16:30.

Per prenotazioni e informazioni rivolgersi al seguente indirizzo e-mail: lions.polistenabrut.sp.diritti@gmail.com