dott. Antonino ROMEO (1884-1924)

– Il Capitano Medico –

Nacqui a Jatrinoli

il 27 dicembre 1884

procreato dal farmacista Michele

e dalla radicenese Vittoria Lucrezia Sofia.

All’anagrafe per appagare gli avi

fui Natale Antonino Vincenzo.

Dopo la laurea in medicina

e l’esperienza del primo conflitto

mi raffermai nella Regia Milizia

di stanza al campo di aviazione

di Lonate Pozzolo.

Il 3 marzo del 1913

mi sposai con la giovane

Elvira Curatola Caruso.

Il 19 settembre del 1924

in volo di perlustrazione

con l’Ansaldo A.300

per una anomalia meccanica

persi la vita

col grado di Capitano medico.

Eppure se mi scorgo

ancora posso udire le voci

vedere le immagini

ascoltare i suoni

della mia giovinezza

in via Pozzo.

Ora cammino di notte

sui viottoli selciati del triste contado

dove mia madre ancora

alla finestra mi attende

bisbigliando preghiere

e spiando la rua

dietro ai vetri opachi.

Piangete ancora per me

sorelle Eliadi nel fiume Eridano

ondeggiando il vostro capo

tremante sulla riva:

io in vita fui come il vento.