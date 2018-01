di Sigfrido Parrello

EBOLITANA – PALMESE: 0 – 0

Tabellino e cronaca del match:

EBOLITANA 1925 (3-5-2): Lombardo, Russo, Setti (12’st. Coulibaly), Gambardella (47’st. De Angelis), Pecora, Imparato, Padovano, Federico, Serroukh (11’st. Scalzone), Stoia (20’st. Della Corte), Mounard. A disposizione: Guazzella, Guarracino, Nigro, Guisse, Vassallo. Allenatore: Alfondo Pepe.

U. S. PALMESE 1912 (4-3-3): Capone, Colombatti, Galullo, Mazzone (23’st Trentinella), Monticelli (1’st. Armenise), Vitale, Lavilla, Gambi (28’st. Valeriani), Molinaro, Gagliardi, Episcopo (21’st. Langwa). A disposizione: Saitta, Castro, Bianco, Giorgiò, Pascual Quiroga. Allenatore: Alessandro Pellicori.

ARBITRO: Simone Taricone (Perugia).

ASSISTENTI: Matteo Pressato della Sezione AIA di Latina e Francesco Rinaldi della Sezione AIA di Policoro.

NOTE: spettatori 200 circa (una ventina i sostenitori giunti da Palmi). Espulso al 20’st Mounard (E) per doppia ammonizione. Ammoniti Gambi (P), Della Corte (E). Angoli 7-4 per l’Ebolitana. Recupero: 1’pr e 3’st.

PALMI – Termina in parità l’atteso scontro-salvezza tra l’Ebolitana e la ultracentenaria Palmese di Palmi Calabro. Uno 0-0 che forse serve solo alla Palmese che continua a dare continuità dopo la vittoria ottenuta contro la Sancataldese la settimana scorsa al “Lopresti”. Per l’Ebolitana invece un risultato negativo ottenuto in casa contro una diretta rivale alla salvezza.

CRONACA: Durante i primi minuti di gioco le due squadre si studiano anche perché consapevoli della posta in palio, altissima in chiave salvezza. Al 22esimo l’Ebolitana con Stoia calcia alto sopra la traversa. Risponde la Palmese di mister Alessandro Pellicori con Vitale che impegna il portiere campano. La Palmese però ha l’opportunità più interessante del match alla fine del primo tempo quando Gagliardi serve Molinaro che viene anticipato da un difensore dell’Ebolitana. Nella ripresa le due squadre continuano a studiarsi con le due difese attente a non prenderle. L’ebolitana rimane in dieci uomini per l’espulsione di Mounard così lo scontro spareggio per la salvezza termina 0-0.

QUESTI I RISULTATI FINALI DOPO LA 2^ GIORNATA DEL GIRONE DI RITORNO:

Ebolitana – U.S. Palmese 0-0

Isola Capo Rizzuto – Ercolanese 0-1

Nocerina – Messina 2-2

Paceco – Vibonese 0-1

Portici – Roccella 2-1

Sancataldese – Igea Virtus 0 – 1

Acireale – Palazzolo 0-0

Cittanovese – Gelbison 1-1

Gela – Troina 2-1

QUESTA LA CLASSIFICA: Troina punti 44, Vibonese e Igea Virtus 37, Nocerina 35, Ercolanese 33, Acireale 32, Gela 28, Cittanovese 27, Sancataldese 26, Gelbison, Portici e Messina 24, Palazzolo 22, Roccella 19, Ebolitana 17, U.S. Palmese 15 (MENO 6 PUNTI DI PENALIZZAZIONE), Isola Capo Rizzuto e Paceco 7 (MENO 1 PUNTO DI PENALIZZAZIONE).