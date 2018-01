Una squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Lamezia Terme è intervenuta questa notte nel comune di Pianopoli per l’incendio di due autovetture. Le vetture interessate dalle fiamme, una Citroen Saxo ed una Fiat Idea, erano parcheggiate a poco distanza l’una dall’altra. Le auto sono andate completamente distrutte. Dai primi accertamenti effettuati non è stato rinvenuto alcun elemento utile circa l’origine dell’incendio ma, nessuna ipotesi al momento viene esclusa. Sul posto i Carabinieri di Lamezia Terme per quanto di competenza. Non si registrano danni a persone. Il fumo e le fiamme hanno provocato lievi danni alle mura esterne delle abitazioni poste nelle vicinanze.