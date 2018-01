POLISTENA (RC) – Sette studenti del Liceo Rechichi di Polistena sono stati selezionati per le gare interregionali delle Olimpiadi di Astronomia.

Si tratta di Martina Cammareri, Danila Condò, Raffaella Condoluci, Sharon Napoli e Mariapia Zaita, per la categoria junior, e Denisa Ionela Guraliuc e Giada Lucà per la categoria senior.

Sono i giovani che hanno superato il primo step della competizione nazionale dello scorso mese di dicembre e che tenteranno la scalata della seconda fase nella prova che si svolgerà a Reggio Calabria a febbraio.

A fine gennaio, invece, il Liceo parteciperà alle Olimpiadi di Italiano con allievi scelti da tutte le classi dell’istituto.

“La nostra è una scuola che permette di sviluppare le competenze in tutte le discipline, non solo quelle di indirizzo – commenta il Dirigente Scolastico, Francesca Maria Morabito. Forti nell’apprendimento delle lingue straniere, nelle materie filosofico – umanistiche e nell’economia e diritto, per il socio – economico, e nella musica, per la sede di Cinquefrondi – continua – gli studenti compiono esperienze anche nel settore scientifico per consentire loro l’approccio a qualsiasi percorso universitario post – diploma”.

E poi ci sono i rapporti con il territorio, consolidati dall’esibizione degli studenti del Musicale a Reggio lo scorso venerdì al Liceo “Campanella” dove, nel corso della Notte Europea del Classico, hanno ottenuto apprezzamenti e riconoscimenti dal pubblico reggino.

Per ciò che riguarda l’orientamento, invece, l’appuntamento con l’Open Day è fissato per sabato 27 gennaio dalle ore 14.00 alle 19.00, in tutte le sedi: via Lombardi per Scienze Umane, via Morabito per il Linguistico e il Socio – economico e Via Garibaldi a Cinquefrondi, per il musicale.

La segreteria del Liceo fornirà, inoltre, il supporto alle famiglie per le iscrizioni online ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 13.00 e il sabato dalle 10.00 alle 12.30 nella sede di Via Lombardi, a partire da domani 16 gennaio e fino al 6 febbraio.