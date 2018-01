“Il Centro Protesi Inail di Lamezia Terme rappresenta una scommessa nel campo della diagnosi, riabilitazione, dell’assistenza protesica e della ricerca. Va ricordato, inoltre che l’Inail, ai sensi dell’articolo 1, commi 82 e ss. della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modificazioni, è stato autorizzato a sottoscrivere quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso dedicati all’attivazione di start-up innovative, ovvero alla costituzione e partecipazione a start up di tipo societario per il supporto delle proprie attività istituzionali.

Proprio l’emendamento presentato di recente da me e dal Presidente della Commissione parlamentare Lello Di Gioia e sottoscritto dai parlamentari calabresi evidenzia che ‘nell’ambito delle iniziative di investimento in start-up, per quanto concerne le aree della protesica e della riabilitazione, l’Inail valuta prioritariamente i progetti e le attività dei distretti produttivi e di ricerca correlati alle funzioni e competenze dei propri centri, protesici e riabilitativi, con particolare riferimento alle esigenze di sviluppo del polo integrato Inail-Regione Calabria di Lamezia Terme. Tutto ciò ha avuto conferma nell’intervento di oggi del direttore generale Inail, dott. Giuseppe Lucibello, secondo il quale ‘le start-up contribuiranno alla crescita del Centro Protesi di Lamezia Terme’. In sintesi, si tratta di una concreta opportunità di crescita per i giovani calabresi”.