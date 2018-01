“Nonostante una lettera di sollecito ed un intervento telefonico con il sindaco di Bruzzano Zeffirio, apprendo che i bambini frequentano un plesso a dir poco decadente, devastato internamente ed esternamente dall’umidità ed ovviamente in condizioni igieniche deprecabili, con acqua piovana filtrante dal tetto ed il rischio reale di compromettere i sistemi tecnologici in uso, così come apprendo che agli studenti è inibito, non si capisce per quale motivo, l’utilizzo della palestra, dopo la richiesta del dirigente scolastico, Giuseppe Romeo, di poterne fruire. Visto e considerato lo stato delle cose chiedo al Prefetto di Reggio Calabria, Michele di Bari, di volere predisporre con urgenza un intervento volto a conferire dignità e decoro a quei bambini”.

E’ quanto dichiara il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Antonio Marziale, che si dice: “Indignato per un atteggiamento che potrebbe essere risolto con un intervento di ordinaria amministrazione. La scuola in una città, anche piccolissima, rappresenta un punto luce, il futuro, la voglia di continuare a vivere nella propria terra e a nessuno, soprattutto a chi è chiamato ad amministrare, è consentito smorzare questo sogno”.

“Ciò che mi lascia l’amaro in bocca – conclude il Garante – è il dover ricorrere al Garante per cose che potrebbero e dovrebbero essere risolte soltanto con il buonsenso”.