Grazie alla ricerca storica, sulle tradizioni, sugli usi civici, e relativi

insediamenti delle popolazioni locali su beni ecclesiastici o su lasciti

Medioevali nonché su beni dello Stato nella Calabria, alla luce della legge

168 del 28-11-2017 il Tribunale Arbitrale CAST, in collaborazione con la

Nuova Alleanza dei Comuni d’Italia e per la parte culturale con La

Fondazione “Sapientia Mundi”, supportata dalle Entità Accademiche ad essa

aderenti il giorno 22-gennaio-2018 alle ore 10,30 presso l’Aula Consiliare

del Comune di Cittanova (RC) Viale Aldo Moro,1 e a seguire alle 16,30

presso l’Aula magna della Camera Arbitrale di Stefanaconi (VV) Palazzo

Carullo, Piazza della libertà 3, aprirà l’anno giudiziario della Camera

Arbitrale della Sussidiarietà Territoriale sul tema: “Contese tra Pubblica

Amministrazione e Cittadini”

L’evento, prevede la possibilità per i cittadini di verificare a richiesta

le mappe territoriali degli usi civici della Calabria, per effettuare

richiesta di regolarizzazione in situazione di utilizzo degli usi civici,

per non incorrere nelle sanzioni previste per legge.

Si ricorda la presenza storica, dell’ordinamento bizantino, arabo-normanno

e delle varie presenze tanto angioine, quanto aragonesi, con i loro

riflessi sui nostri usi e costumi e sulle nostre tradizioni, nonché sulla

giustizia, cose ha condotto la Fondazione “Sapientia Mundi” ad immaginare

la creazione di un Tribunale Arbitrale Internazionale Sperimentale

Didattico in Calabria, ove è maggiore l’esigenza di legalità ed è viva la

vocazione all’accoglienza.

Nel corso della manifestazione sarà intitolata all’Avv. Andrea Fratto

insigne giurista romano, un Aula delle udienze della Camera Arbitrale della

Sussidiarietà.