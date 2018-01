RENDE – “L’intelligence oggi nelle democrazie ha una funzione

enorme: quella di consentire la libera formazione del consenso, difendendo

il principio di verità e svelando la manipolazione dell’informazione”. È

quanto ha affermato il Presidente emerito della Camera dei Deputati Luciano

Violante durante la sua lezione al Master in Intelligence dell’Università

della Calabria dove è stato introdotto dal Direttore Mario Caligiuri.

Violante ha svolto un’articolata analisi storica relativa alle due leggi

che hanno regolamentato il settore, quella del 1977 e la riforma del 2007,

che lo hanno visto entrambe come protagonista. Nel primo caso per avere

eccepito, da magistrato a Torino, l’eccezione di costituzionalità e il

conflitto di attribuzioni in relazione all’opposizione del segreto di Stato

in occasione del procedimento giudiziario che vide coinvolti tra gli altri

Randolfo Pacciardi ed Edgardo Sogno. La vicenda comportò poi un

pronunciamento della Corte Costituzionale nel 1977 che aprì la strada nello

stesso anno alla prima regolamentazione dei Servizi. Dopo trenta anni, fu

ancora Violante il relatore della legge di riforma, che ha regolamentato in

modo diverso le responsabilità e i compiti degli organismi di intelligence,

prevedendo anche le garanzie funzionali e definendo tempi e modalità sul

segreto di Stato. Secondo Violante in questi quarant’anni si è passati da

un clima di “sfiducia preventiva” a una più ampia condivisione della

funzione dei Servizi da parte dell’opinione pubblica. “In definitiva – ha

sostenuto – l’intelligence deve fornire le informazioni adeguate a chi

decide nell’interesse della collettività”. Ha quindi ipotizzato che la

prossima riforma del settore potrebbe riguardare il coordinamento delle

politiche di sicurezza europea che però sarà estremamente difficile fino a

quando non si realizzerà una comune politica estera e della difesa.

Violante ha infine risposto per quasi due ore alle numerose domande degli

studenti.