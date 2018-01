Lo “Zecchino d’Oro falernese” ha festeggiato 27 anni

Taglia il traguardo della 27ª edizione lo “Zecchino d’Oro falernese”, compiutosi

in tre diverse serate nel corso delle passate vacanze natalizie presso il Centro

Polifunzionale di Falerna Centro. La manifestazione, condotta dalle giovani Emy Villella

e Antonella Trusso, voluta fortemente da Orietta Patania, in veste di assessore e

dall’artista ed animatore Loris Cario, tra l’altro sponsor ufficiale insieme a “Kangoo

Jumps” e “Dark Side Outlet Abbigliamento”.

L’organizzazione ha permesso la riuscita dell’evento: lo staff era composto da 15

elementi e professionalità del luogo. L’evento ha visto la partecipazione di 40

bambini, provenienti principalmente dalla frazione di Falerna Scalo, per un totale

di 35 canzoni eseguite considerate le 5 coppie partecipanti. I bambini, suddivisi

in due diverse categorie (dai 3 ai 6 anni e dai 7 agli 11), si sono cimentati in

brani trattanti le più svariate tematiche, andando a toccare nuovi ma soprattutto

vecchi tormentoni per la gioia dei grandi che spesso e volentieri hanno manifestato

apprezzamento e partecipazione a suon di battimani. Miriam Floro, Antonio Nicastri,

Valentina Greco, Eliana Talarico, Letizia Scalercio e Maria Rosaria Villano sono

i sei elementi (tre per categoria) votati maggiormente e classificati da una giuria,

composta da 30 professionisti del territorio tra cui architetti, dottori, professori,

ingegneri e rappresentanti delle associazioni operanti nel comune falernese e nell’hinterland.

Tra i tanti, spiccano il Centro Studi Futura, l’Associazione “La Giostra – Ideeinmovimento”

con portavoce Simone Caterina e i nomi di Aurelio Furgiuele, presidente dell’Associazione

“ADM – Amici della Musica” presente da anni nel territorio lametino, Rino Rocca,

vicesindaco di Nocera Terinese e Giuseppe Perri, direttore generale dell’ASP di Catanzaro.

Al termine della manifestazione, notevole è stata la gioia dei bambini e degli stessi

organizzatori i quali, subito dopo la finale, si sono pronunciati in termini entusiastici:

«Un evento bellissimo e riuscito, che ha avuto modo di unire grandi e piccoli grazie

alla straordinaria forza della musica». Un momento di serenità intensa, dunque,

ha riempito i cuori della comunità intera esaltando le capacità di un piccolo paese

capace con dedizione e impegno di riunirsi e allietarsi, in questo caso, attraverso

le note della musica. Non è da escludere, per gli anni a venire, il tentativo di

coinvoolgere e di raccogliere le adesioni ai centri limitrofi, per far giungere le

stesse emozioni ai bambini dei comuni vicini.