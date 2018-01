Si è svolto in data 14 gennaio, presso la “Masseria i Risi” di Lamezia Terme (CZ), il secondo Interclub d’Area Calabria, incontro periodico tra i rappresentanti dei sedici Leo Club calabresi e degli Officer di service. L’evento, che è stato ospitato e organizzato dal Leo Club Lamezia Valle del Savuto presieduto da Francesco Perino, ha visto rinnovarsi la ormai consolidata tradizione del “Salotto dei Candidati”, un confronto tra i soci e i candidati alla vicepresidenza e presidenza distrettuale per l’anno sociale venturo, che avrà formalmente inizio l’1 luglio di quest’anno.

All’evento hanno partecipato le rappresentanze di quindici Leo Club calabresi su sedici, il Presidente Distrettuale Francesco Bagnato, il Vicepresidente Pasquale Carbone, il Tesoriere Salvatore Guzzo, il Secondo Vicecerimoniere Lucia Frontera, il Delegato d’Area Calabria Paolo Battaglia, il Presidente di Zona Magna Graecia Gianluca Le Pera e il Presidente di Zona Rhegium Rosario Milicia. In rappresentanza dei Lions ospitanti ha partecipato il Presidente del Lions Club Lamezia Valle del Savuto, l’Ing. Raffaele Pane, il quale – nel suo intervento di apertura dell’Interclub – si è congratulato coi Leo per le attività attuate e in programma. Ha inoltre presenziato all’interclub, in visita in Calabria, anche il Presidente del Distretto Leo veneto 108Ta3 nonché Segretario del Multidistretto Leo 108 I.T.A.L.Y., Barbara Pedone Lauriel.

Gli Officer e i Team Leader dei singoli progetti hanno relazionato le attività svolte negli ultimi mesi, nonché illustrato alcuni dettagli sulle attività in fase di definizione. E’ seguito il turno dei singoli presidenti di club e dei loro rappresentanti, i quali hanno relazionato sullo stato dei propri club, su quanto fatto fin’ora e su quanto si ha in programma di concretizzare nella seconda parte dell’anno sociale 2017-2018 con termine il 30 giugno.

Durante la sessione pomeridiana si è svolto il Salotto dei Candidati, moderato dal Chairperson del Distretto Lions 108Ya, Agostino Testa. Durante il Salotto, i tre candidati presenti hanno risposto alle domande del moderatore e dei soci Leo circa le prospettive e le motivazioni dietro la loro candidatura. Unico il candidato alla presidenza distrettuale, l’attuale presidente Pasquale Carbone (Leo Club Palma Vesuvio Est), mentre sono pervenute due candidature alla vicepresidenza dell’anno sociale 2018-2019, entrambe calabresi, nelle persone di Andrea Scarpino (Leo Club Catanzaro Host) e Federica Foti (Leo Club Palmi). Le votazioni si terranno il 3 marzo in Campania, in occasione della XXII Conferenza Distrettuale, ospitata quest’anno dal Leo Club Pomigliano d’Arco. Il Salotto dei Candidati si ripeterà domenica 21 gennaio a Salerno, in occasione dell’Interclub congiunto per le aree Centro e Nord del Distretto 108Ya (Basilicata e Campania).

Esprime particolare soddisfazione per la riuscita dell’Interclub e del Salotto il Delegato d’Area Calabria, Paolo Battaglia:

“Sono molto soddisfatto per quanto riguarda il lavoro svolto dai club calabresi, sia in termini qualitativi che quantitativi, e nutro soddisfazione anche per le attività in programma, che si preannunciano di pari livello. In occasione del Salotto dei Candidati, abbiamo assistito a un dibattito molto proficuo, di un livello molto alto, testimone della qualità alla quale faccio riferimento. Ai candidati faccio i miei migliori auguri e invito loro, come me, a guardare sempre al futuro di questa associazione, affinché ci possano essere continui miglioramenti.”