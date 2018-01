Riceviamo e pubblichiamo

Abbiamo appreso, con soddisfazione, della convocazione da parte del Prefetto di Reggio Calabria, per il prossimo giovedì 18 gennaio presso il Comune di Cittanova, del Comitato Provinciale per l’Ordine e la sicurezza, con all’ordine del giorno il tema dei bovini vaganti. E’ il segno dell’attenzione che gli organi istituzionali preposti, a partire da S. E. il Prefetto, stanno mettendo in campo su questo annoso e non più sopportabile problema, particolarmente avvertito tra la gente.

E’ dalla scorsa estate che il PD, rendendosi interprete dell’allarme e della crescente preoccupazione tra i cittadini di questo territorio, si è reso protagonista, attraverso l’azione dei suoi parlamentari, dei consiglieri regionali e metropolitani, di una forte iniziativa di sensibilizzazione verso i diversi livelli politico-istituzionali, perché potesse essere assunta ogni azione utile a contrastare e debellare un grave problema che riguarda aree sempre più estese della Piana e che continua a provocare gravi situazioni di pericolo per gli automobilisti e per la sicurezza stradale, a volte anche per semplici pedoni nonché seri danni ai proprietari di terreni agricoli coltivati ed all’economia locale.

Più in generale, oltre che essere una questione di sicurezza e ordine pubblico, la presenza di questi bovini vaganti allo stato brado, non tracciabili in alcuna Anagrafe animale, rappresenta un serio potenziale pericolo per la salute dei consumatori che nessuno può assumersi la responsabilità di sottovalutare. In tale direzione, importante e continuo è stato ed è l’impegno dell’Amministrazione comunale in un corretto rapporto istituzionale, per sollecitare misure tese a sconfiggere tale grave emergenza, così come significativi sono stati, sia la presa di posizione unitaria dei sindaci della Piana, i quali hanno posto come prioritaria la soluzione di questo problema, che il sostegno in questa sfida da parte di numerosi cittadini attraverso varie forme d’impegno e mobilitazione.

Il nostro auspicio, accompagnato da una nostra forte richiesta è quello che, dalla riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza di giovedì prossimo, vengano fuori risultati positivi ed effettivi, ed emerga un concreto piano operativo con l’adozione di soluzioni efficaci, organiche e definitive per la sconfitta di questo grave fenomeno. Siamo, inoltre, sempre più convinti dell’esigenza che da questo nostro territorio giungano segnali unitari che si traducano in un ampio coinvolgimento di forze politiche, istituzionali e sociali così da mettere in campo un insieme di azioni coordinate ed ai diversi livelli tali da produrre atti validi, appropriati ed autenticamente tesi a sostenere l’obiettivo di sconfiggere tale pernicioso problema. Il PD continuerà a fare la propria parte, ad ogni livello, affinché venga debellato un fenomeno che, ciclicamente, continua a tenere sotto scacco parte del territorio pianigiano e della provincia e possa essere così restituita serenità e fiducia alle famiglie ed ai cittadini di questa vasta ed importante area della Calabria.