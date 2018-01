L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha disposto il ritiro, a scopo precauzionale

da parte della ditta, di due lotti di una crema dermatologica prodotta da Almirall

Spa nelle seguenti confezioni: lotto n. 634181 con data di scadenza 4/2018 e lotto

n. 714581 con data di scadenza 4/2019 della specialità medicinale MUNDOSON FLUIDO*EMULS30G

1MG/G – AIC 040574028. Il provvedimento si è reso necessario, evidenzia Giovanni

D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, a seguito della comunicazione

pervenuta dalla ditta concernente “risultato fuori specifica”. Mundoson fluido

emuls30g appartiene alla categoria farmacoteraputica ed è indicato per il trattamento

delle infiammazioni cutanee, quindi malattie infiammatorie e prurito del cuoio capelluto,

come la psoriasi del cuoio capelluto. La ditta Almirall ha comunicato l’avvio della

procedura di ritiro che il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute è invitato

a verificare.