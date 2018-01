Ore 16 – Il forte vento persiste sulla provincia di Catanzaro. Le squadre dei vigili del fuoco ininterrottamente da questa notte cercano di sopperire alle numerose richieste di intervento che pervengono in SO.

Una squadra con supporto di autoscala e personale SAF della sede centrale al momento sta operando nel centro del capoluogo, in piazza Roma per delle vetrate di un abbaino andate in frantumi. Nel quartiere Santa Maria, un albero d’alto fusto si è abbattuto in una proprietà privata danneggiando una roulotte ivi parcheggiata. L’albero, cadendo, lambiva il terrazzo di una abitazione. Tanta paura ma fortunatamente nessuna persona ferita. Nel centro abitato del comune di Chiaravalle Centrale, la caduta di un albero, ha tranciato dei cavi elettrici creando disagi alle abitazioni

limitrofe. Divelti alcuni pali illuminazione pubblica.

Ore 11 – Persistono ancora condizioni meteo avverse in tutta la provincia di Catanzaro. Le squadre dei vigili del fuoco sono ancora impegnate su vari fronti. Al momento si segnalano alberi divelti in prossimità della scuola elementare nel quartiere Santa Maria nel comune di Catanzaro. Nel centro storico del capoluogo il vento ha divelto alcune onduline di copertura dei tetti. Intervento dei vigili del Fuoco è valso alla rimozione delle parti in imminente pericolo di caduta.

Si registrano situazioni di Pali telecomunicazioni, illuminazione pubblica e alberi divelti nei comuni di Olivadi, San Vito sullo Ionio, Simeri Crichi e Lamezia Terme. Tutte le squadre del Comando sono impegnate a mettere in sicurezza le zone interessate a salvaguardia della pubblica e privata incolumità. Non si registrano danni a persone.

Personale vigili del fuoco di Catanzaro, su disposizione della Direzione Regionale Vvf Calabria, è stato altresì inviato nel comune di Longobucco (CS) per ricerca persona dispersa. Numerose le richieste di intervento pervenute presso la SO del Comando Provinciale di Catanzaro.

Ore 8 – Dalla tarda serata di ieri, le forti raffiche di vento e la pioggia a tratti intensa hanno creato numerosi disagi. Le squadre dei vigili del fuoco impegnate per rimozioni di ostacoli, alberi abbattuti sulla sede stradale o su autovetture, cartelloni pubblicitari ed insegne divelte e numerose verifiche. Al momento una squadra della sede Centrale opera su Via Milano per la caduta di un albero. Altre due squadre sono impegnate presso il Teatro Politeama per la messa in sicurezza di alcune lamiere divelte. Non si registrano danni a persone.