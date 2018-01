Dr Antonio Giangrande di cosa si occupa con i suoi saggi e con la sua web tv

o con i suoi canali youtube?

«Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio

e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e

promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi

a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!»

Perché dice che i procedimenti giudiziari esecutivi sono truccati o

truccabili, siano esse aste giudiziarie, o procedimenti di sequestro o

confisca di beni presunti mafiosi, ovvero procedimenti concorsuali o

esecutivi.

«Oltre ad essere scrittore, sono presidente dell’Associazione Contro Tutte

le Mafie. Sodalizio nazionale antiracket ed antiusura (al pari di Libera).

Associazione già iscritta all’apposito elenco prefettizio di Taranto, ma

cancellata il 6 settembre 2017 per mia volontà, non volendo sottostare alle

condizioni imposte dalla normativa nazionale: obbligo delle denunce

(incentivo alla calunnia ed alla delazione) e obbligo alla costituzione di

parte civile (speculazione sui procedimenti attivati su denunce

pretestuose). Come presidente di questa associazione antimafia sono

destinatario di centinaia di segnalazioni da tutta Italia. Segnalazioni

ricevute in virtù della previsione statutaria associativa. Solo alcune di

queste segnalazioni sono state prese in considerazione e citate nei miei

saggi: solo quelle di cui si sono interessati organi istituzionali o di

stampa. Articoli giornalistici od interrogazioni parlamentari inseriti nei

miei saggi d’inchiesta: “Usuropoli. Usura e Fallimenti truccati” e “La Mafia

dell’antimafia».

Perché le segnalazioni sono state rivolte a lei e non agli organi

giudiziari?

«Per sfiducia nella giustizia. La cronaca lo conferma. Chiara Schettini

tenta di scrollarsi di dosso le accuse pesantissime che l’hanno portata in

carcere, aggravate da intercettazioni che la inchiodano a minacce, a frasi

sorprendenti come: “Io se voglio sono più mafiosa dei mafiosi”. Il Fatto

contro i giudici fallimentari: “Sono corrotti”. Il quotidiano di Travaglio

alza il velo sui giudici fallimentari. A parlare è una di loro: “Ci davano

150 mila euro e viaggi pagati per pilotare le cause…”, scrive “Libero

Quotidiano”. Il Fatto contro le toghe. No, non è un ossimoro, ma

l’approfondimento del quotidiano di Travaglio e Padellaro sui tribunali

fallimentari. Raramente capita di leggere sul Fatto qualche articolo contro

le toghe e la magistratura. Per l’ultimo dell’anno in casa travaglina si fa

un’eccezione. Così il Fatto alza il velo sullo scandalo dei magistrati

corrotti dei tribunali fallimentari. A parlare è l’ex giudice Chiara

Schettini, arrestata a giugno che al Fatto racconta: “A Roma era una prassi.

Viaggi e soldi in contanti erano la norma per comprare le sentenze. Si

divideva il compenso con il magistrato, tre su quattro sono corrotti”. La

Schettini è un fiume in piena e accusa i colleghi: “L’ambiente della

fallimentare è ostile, durissimo, atavico, non ci sono solo spartizioni di

denaro ma viaggi, regali, di tutto di più, una nomina a commissario

giudiziale costa 150 mila euro, tutti sanno tutto e nessuno fa niente”.

Infine punta il dito anche contro i “pezzi grossi” della magistratura

fallimentare: “Si sapeva tranquillamente che lì c’era chi per una nomina a

commissario giudiziale andava via in Ferrari con la valigetta e prendeva 150

mila euro da un famoso studio, tutti sanno ma nessuno fa niente…”. Cause

truccate, tangenti, favori. Tra magistrati venduti, politici, e top model

che esportano milioni – La giudice “pentita” Schettini, arrestata per

corruzione e peculato, ha cominciato a fare i nomi del “sistema”, tra

avvocati, commercialisti e legami tra professionisti e banditi della

criminalità romana…, scrive Dagospia. Corruzione al tribunale: voi fallite,

noi rubiamo, scrive, invece, Pietro Troncon su “Vicenza Piu”. Corruzione al

tribunale: voi fallite, noi rubiamo, scrive Lirio Abbate su L’Espresso n. 3

– del 23 gennaio 2014. Più che un tribunale sembra il discount delle grandi

occasioni. Una fiera dove la crisi fa arrivare di tutto: dagli hotel alle

fabbriche, a prezzi scontatissimi. Ma all’asta sarebbero finiti anche

incarichi professionali milionari, assegnati al miglior offerente. O

preziosi paracadute per imprenditori spericolati dalla mazzetta facile.

Minerva e il prezzo della verità. Fallimenti, magistrati e giornalisti,

scrive Francesco Monteleone su “Affari Italiani”. Giornalisti contro

magistrati. Quanto costa essere veritieri? E’ la domanda posta dai

giornalisti riuniti, all’ombra della statua di Minerva, sulle scale del

Palazzo di Giustizia di Bari. “Aste e fallimenti truccati…” Di fronte

all’ingresso dello stesso palazzo, una scritta sul muro sintetizza

impietosamente il comportamento vergognoso di alcuni magistrati responsabili

della Sezione Fallimentare, che hanno subìto provvedimenti duri da parte del

Consiglio Superiore della Magistratura. E la verità bisogna

raccontarla…tutta! Una scatola di pasta piena di soldi consegnata in un

parcheggio di Trezzano. Altre due buste di denaro, una passata di mano in un

ristorante di Pogliano Milanese e una in un pub in zona San Siro. Infine,

una borsa di Versace, regalata in un negozio del centro di Milano, scrive

Gianni Santucci su “Il Corriere della Sera”. Ruota per ora intorno a questi

quattro episodi l’inchiesta della Procura su un sistema di corruzione nelle

aste giudiziarie del Tribunale di Milano. Ville in Sardegna all’asta

assegnate dai magistrati ai loro colleghi. Sospeso il giudice Alessandro Di

Giacomo e un perito. Otto indagati in tutto. Il sospetto di altri affari

pilotati, scrive Ilaria Sacchettoni il 15 dicembre 2017 su “Il Corriere

della Sera”. Magistrati che premiano altri magistrati nell’aggiudicazione di

ville superlative. Avvocati che, in virtù dell’amicizia con presidenti del

Tribunale locale, si prestano a dissuadere altri avvocati dall’eccepire.

Colleghi degli uni e degli altri che, interpellati dagli ispettori del

ministero della Giustizia, su possibili turbative d’asta oppongono un

incrollabile mutismo. Massa e Pisa, aste truccate: “Dobbiamo rubare il più

possibile”. Chiesta la sospensione del giudice Bufo. L’accusa è di aver

sottratto soldi all’erario e aver dato gli incarichi alla figlia dell’amico.

Sette provvedimenti. Ai domiciliari anche l’ex consigliere regionale

Luvisotti (An), scrivono Laura Montanari e Massimo Mugnaini il 10 gennaio

2018 su “La Repubblica”. «Qui bisogna cercare di rubare il più possibile»

dice uno. E l’altro che è un giudice, Roberto Bufo, 56 anni, di Carrara ma

in servizio al tribunale di Pisa, risponde: «Esatto». E il primo: «Il

concetto di fondo è uno solo… anche perché tanto a essere onesti non

succede niente». La procura di Caltanissetta ha chiesto il rinvio a giudizio

per la Saguto e per 15 suoi amici, scrive il 26 ottobre 2017 Telejato. DOPO

MESI DI INDAGINI, INTERROGATORI, INTERCETTAZIONI, IL NODO È ARRIVATO AL

PETTINE. La procura di Caltanissetta ha chiesto il rinvio a giudizio per la

signora Silvana Saguto, già presidente dell’Ufficio Misure di prevenzione,

accusata assieme ad altri 15 imputati, di corruzione, abuso d’ufficio,

concussione, truffa aggravata, riciclaggio, dopo una requisitoria durata

cinque ore. Saranno invece processati col rito abbreviato i magistrati

Tommaso Virga, Fabio Licata e il cancelliere Elio Grimaldi. Tra coloro per

cui è stato chiesto il rinvio figurano il padre, il figlio Emanuele e il

marito della Saguto, il funzionario della DIA Rosolino Nasca, i docenti

universitari Roberto Di Maria e Carmelo Provenzano, assieme ad altri suoi

parenti, l’ex prefetto di Palermo Francesca Cannizzo. Virus su rai 2

condotto da Nicola Porro. 22:33 va in onda un servizio dedicato al caso del

magistrato Antonio Lollo di Latina. Gomez: “C’è un problema in Italia

riguardo i tribunali fallimentari. Non è la prima volta che un magistrato

divide i soldi con il consulente. Nelle fallimentari, è noto che c’è la

cosiddetta mano nera. Sulle aste, succedono cose strane. E se a dirlo è

Peter Gomez, il direttore de “Il Fatto Quotidiano”, giornale notoriamente

giustizialista e genuflesso all’autorità dei magistrati, è tutto dire. Ed

ancora. RACKET DI FALLIMENTI E ASTE. LE CONNIVENZE DELLA PROCURA FANTASMA

TRIESTINA, scrive Pietro Palau Giovannetti (Presidente di Avvocati senza

Frontiere). Non solo a Trieste. E adesso l’inchiesta sulle aste pilotate a

palazzo di giustizia potrebbe salire decisamente di tono: alla Procura di

Brescia, competente a indagare sui magistrati del distretto di Milano

(dunque anche quelli lecchesi), sarebbero stati inviati mesi fa una serie di

documenti di indagine, scrive Claudio Del Frate con Paolo Marelli su “Il

Corriere della Sera”. Ed ancora. Tangentopoli scuote ancora Pavia, scrive

Sandro Repossi su “Il Corriere della Sera”. Mentre il sostituto procuratore

Vincenzo Calia invia due avvisi di garanzia a personaggi “eccellenti” del

Policlinico San Matteo come Giorgio Domenella, primario di traumatologia, e

Giovanni Azzaretti, direttore sanitario, spunta un’altra ipotesi: un

magistrato sarebbe coinvolto nell’inchiesta sulle aste giudiziarie. Caso San

Matteo. Ed ancora. Il pm Paolo Toso ha presentato oggi le richieste di pena

per i 15 imputati del processo sulle aste giudiziarie immobiliari di Torino

e provincia: in totale 62 anni di condanna. Aste immobiliari, il business

dal lato oscuro. L’incanto di case e immobili, in arrivo da fallimenti di

privati e imprese è, complice la crisi, un settore in crescita esponenziale.

Ma anche uno dei più grandi coni d’ombra del sistema giudiziario, scrive

Luciana Grosso su “L’Espresso”. Se avete qualche soldo da riciclare, le aste

immobiliari sembrano essere fatte apposta. E sono tante: circa 50mila

all’anno, per un valore complessivo incalcolabile e, soprattutto,

incalcolato. Corruzione e falso, arrestati giudice e cancelliere a Latina,

scrive “la Repubblica”. Corruzione in atti giudiziari, concussione,

turbativa d’asta, falso. Sono alcune delle accuse contestate a otto persone

ai quali la squadra mobile di Latina ha notificato ordinanze di custodia

cautelare emesse dai giudici di Perugia e di Latina. Tra gli arrestati,

quattro in regime di detenzione in carcere e altrettanti ai domiciliari,

anche un magistrato e un cancelliere in servizio presso il tribunale del

capoluogo, alcuni professionisti e un sottufficiale della Guardia di

Finanza. Al giudice andava una percentuale dei compensi che, in sede di

giudizio, lo stesso giudice riconosceva ai consulenti. Le indagini avrebbero

accertato come i consulenti nominati dal giudice nelle singole procedure

concorsuali, abitualmente corrispondevano a quest’ultimo una percentuale dei

compensi a loro liquidati dal giudice stesso. Il filone di indagine ha

permesso anche di svelare altri illeciti sullo svolgimento delle aste

disposte dal Tribunale di Latina per la vendita di beni oggetto di

liquidazione. Tutto questo non basta ad avere sfiducia nella Magistratura?

Ogni segnalazione conteneva una denuncia presentata, che si è conclusa con

esito negativo. Sono stato sentito dagli organi inquirenti, territorialmente

toccati dagli scandali, per rendere conto del mio dossier. Gli ho spiegato

che sono uno scrittore e non un Pubblico Ministero con potere d’indagine,

con l’inchiesta giudiziaria bell’e fatta, né sono una parte con le prove

specifiche allegate alla singola denuncia rimasta lettera morta. Val bene

che una denuncia può non essere sostenuta da prove, o che al massino vale un

indizio. Ma decine di casi a supporto di un’accusa, valgono decine di indizi

che formano una prova. Se si ha fede si crede a ciò che non si vede; se non

si ha fede (voglia di procedere da parte di PM o suoi delegati), una

montagna di prove non basta! Anche il giornalista di Telejato, Pino Maniaci,

a Palermo non veniva creduto quando parlava di strane amministrazioni

giudiziarie sui beni sequestrati e confiscati a presunti mafiosi, che poi le

sentenze non li ritenevano mafiosi. Però, successivamente, l’insistenza e lo

scandalo ha costretto gli inquirenti a procedere contro i loro colleghi

magistrati, che poi sono i dominus dei procedimenti giudiziari, anche

tramite i collaboratori che loro nominano. Comunque di scandali se ne parla

e se ne è parlato. Quasi tutti i Tribunali sono stati toccati da scandali od

inchieste giudiziarie. Quei pochi luoghi rimasti immuni sono forse Fori unti

dal Signore…».

Spieghi, lei, allora, come si truccato le aste giudiziarie e i procedimenti

connessi…

«LA NOMINA DEI COLLABORATORI DA PARTE DEL GIUDICE TITOLARE. I custodi

giudiziari spesso si spacciano anche per amministratori giudiziari, per

poter pretendere con l’avvallo dei magistrati compensi raddoppiati e non

dovuti. Essendo i consulenti tecnici, i periti, gli interpreti ed i

custodi/amministratori giudiziari i principali ausiliari dei magistrati,

come a questi ci si pretende di porre in loro una fiducia incondizionata.

Spesso, però ci si accorge che tale fiducia è mal riposta, sia nei

collaboratori, che nei magistrati stessi. La nomina del curatore esecutivo o

del commissario concorsuale o amministratore dei beni mafiosi sequestrati o

confiscati si dice che avviene per rotazione. Vero! Bisogna però verificare

la quantità degli incarichi e, ancor di più, la qualità. Un incarico del

valore di 10 mila euro è diverso da quello di 10 milioni di euro. All’amico

si affida l’incarico di valore maggiore con liquidazione consistente del

compenso! Di quest’aspetto ne parla la “Stampa”. Giuseppe Marabotto era

scampato a un primo processo per un serio reato (aveva rivelato a un

indagato che il suo telefono era sotto controllo). Chiacchierato da molti

anni e divenuto procuratore di Pinerolo, ha costruito in una tranquilla

periferia giudiziaria un regno personale e il malaffare perfetto per chi,

come lui, si sentiva impunito stando dalla parte della legge: 11 milioni di

euro sottratti allo Stato sotto forma di consulenze fiscali seriali ed

inutili ai fini di azioni giudiziarie. Secondo quanto scrivono Il Messaggero

e Il Fatto Quotidiano la procura di Perugia sta indagando sulla gestione

delle procedure fallimentari del Tribunale di Roma. Ovvero di come il

Tribunale assegna i vari casi di crisi aziendali ai curatori fallimentari,

avvocati o commercialisti, che in base al valore della pratica che

gestiscono vengono pagati cifre in alcuni casi molto alte. L’ipotesi al

vaglio degli inquirenti è che a “guidare” queste assegnazioni ci sia un

sistema clientelare o corruttivo.

L’AFFIDAMENTO E LA GESTIONE DEI BENI CONFISCATI/SEQUESTRATI AI PRESUNTI

MAFIOSI. I beni dei presunti mafiosi confiscato o sequestrati

preventivamente sono affidati e gestiti da associazione di regime (di

sinistra) che spesso illegittimamente sono punto di riferimento delle

prefetture, pur non essendo iscritte nell’apposito registro provinciale, e

comunque sempre destinatari di fondi pubblici per la loro gestione, perchè

vincitori di programmi o progetti allestiti dalla loro parte politica.

LA DURATA DEL MANDATO. Un mandato collusivo e senza controllo porta ad

essere duraturo e senza soluzione di continuità. Quel mandato diventa

oneroso per i beni e ne costituiscono la loro naturale svalutazione.

Trattiamo della nomina e della remunerazione dei custodi/amministratori

giudiziari. In questo caso trattasi di custodia dei beni sequestrati in

procedimenti per usura. Il custode ha pensato bene di chiedere il conto alle

parti processande, ben prima dell’inizio del processo di I grado ed in

solido a tutti i chiamati in causa in improponibili connessioni nel reato,

sia oggettive che soggettive. Chiamati a pagare erano anche a coloro a cui

nulla era stato sequestrato e che poi, bontà loro, la loro posizione era

stata stralciata. Questo custode ha pensato bene di chiedere ed ottenere,

con l’avallo del Giudice dell’Udienza Preliminare di Taranto, ben 72.000,00

euro (settantaduemila) per l’attività, a suo dire, di

custode/amministratore. Sostanzialmente il GUP, per pervenire artatamente

all’applicazione delle tariffe professionali dei commercialisti, in modo da

maggiorare il compenso del custode, ha ritenuto che la qualifica spettante

al suo ausiliario non fosse di custode i beni sequestrati (art. 321 cpp,

primo comma), ma quella di amministratore di beni sequestrati (art. 321 cpp,

secondo comma, in relazione all’art. 12 sexies comma 4 bis del BL 306/1992

che applica gli artt. 2 quater e da 2 sezies a 2 duodecies L. 575/1965). Il

presidente Antonio Morelli ha riconosciuto, invece, liquidandola in decreto,

solo la somma di euro 30.000,00 (trentamila). A parte il fatto che non tutti

possono permettersi di opporsi ad un decreto di liquidazione del GUP, è

inconcepibile l’enorme differenza tra il liquidato dal GUP e quanto

effettivamente riconosciuto dal Presidente del Tribunale di Taranto. Anche

“Il Giornale” ha trattato la questione. Parcelle gonfiate, indagato

consulente del Pm. Avrebbe ritoccato note spese liquidate dalla Procura: è

stato nominato in 144 procedimenti. Con le accuse di truffa ai danni dello

Stato e frode fiscale, il pm Luigi Orsi ha messo sotto inchiesta il

commercialista M.G., più volte nominato consulente tecnico del pubblico

ministero e dell’ufficio del giudice civile e anche amministratore

giudiziario di beni sequestrati. E poi c’è l’inchiesta de “Il Messaggero”.

Tribunale fallimentare, incarichi d’oro. Inchiesta sui compensi da capogiro.

In tribunale, avvocati e cancellieri ne parlano con circospezione. E lo

raccontano come se fosse un bubbone che prima o poi doveva scoppiare, perché

gli interessi economici in ballo sono davvero altissimi e gli esclusi dalla

grande torta cominciavano a dare segni di insofferenza da tempo.

LA VALUTAZIONE DEI BENI. La valutazione dei beni da vendere all’asta

pubblica è fatta in ribasso, anche in forza di attestazioni false dello

stato dei luoghi. Per esempio: si prende una visura catastale in cui il

terreno risulta incolto/pascolo, ma in effetti è coltivato ad uliveto o

vigneto. Oppure si valuta come catapecchia una casa ben manutenuta e

rinnovata. Esemplare è il fallimento della Federconsorzi. Caposaldo dello

scandalo, la liquidazione di un ente che possedeva beni immobili e mobili

valutabili oltre quattordicimila miliardi di lire per ripagare debiti di

duemila miliardi. L’enormità della differenza avrebbe costituito la ragione

di due processi, uno aperto a Perugia uno a Roma. La singolarità dello

scandalo è costituita dall’assoluto silenzio della grande stampa, che ha

ignorato entrambi i processi, favorendo, palesemente, chi ne disponeva

l’insabbiamento.

LE FUGHE DI NOTIZIE. Le fughe di notizie sulla situazione dei beni, le

notizie sulla pericolosità o meno dei loro proprietari, o gli avvisi sulle

offerte sono cose risapute.

LA MANCATA VENDITA. Spesso ci sono dei personaggi, con i fascicoli dei

procedimenti in mano, che in cambio di tangenti promettono la sospensione

della vendita. Altre volte i proprietari mettono in essere comportamenti

intimidatori nei confronti dei possibili acquirenti, tanto da inibirne

l’acquisto.

LA VENDITA VIZIATA. La vendita del bene all’asta può essere viziata,

impedendo ai possibili acquirenti di parteciparvi. Per esempio si indica una

data di vendita sbagliata (anche da parte degli avvocati nei confronti dei

propri clienti esecutati), o il luogo di vendita sbagliato (un paese per un

altro).

L’AQUISTO DI FAVORE. L’acquisto dei beni è spesso effettuato tramite

prestanomi al posto di chi non è legittimato all’acquisto (come per esempio

il proprietario esecutato), e spesso effettuato per riciclaggio o auto

riciclaggio.

IL PREZZO VILE (VALORE TROPPO BASSO RISPETTO AL MERCATO). Il filo conduttore

che lega tutte le aste truccate è la riconducibilità al prezzo vile: ossia

il quasi regalare il bene da vendere all’asta, frutto di sacrifici da parte

degli esecutati, rispetto al valore di mercato, affinchè si liquidi il

compenso dei collaboratori del giudice, e, se ne rimane, il resto al

creditore».

Cosa si può fare contro il prezzo vile?

«Contro il prezzo vile, se si vuole si può intervenire. Casa all’asta:

addio aggiudicazione se il prezzo è troppo basso. Importante ordinanza del

Tribunale di Tempio sulla revoca dell’aggiudicazione di un immobile

all’asta, scrive la dott.ssa Floriana Baldino il 10 febbraio 2018 su “Studio

Castaldi” – Dal tribunale di Tempio, con la firma del giudice Alessandro Di

Giacomo, arriva un’importante decisione. Il giudice, a seguito del deposito

di un ricorso urgente, ha revocato l’aggiudicazione dell’immobile all’asta,

considerando la circostanza che l’immobile era stato venduto ad un prezzo

troppo basso rispetto al valore che lo stesso aveva sul mercato. Il giudice,

infatti, deve sempre valutare l’adeguatezza del prezzo di vendita rispetto a

quello di mercato onde evitare “l’eccesso di ribasso”, che sicuramente non

va a vantaggio né del creditore né del debitore. L’unico a trarne vantaggio

sarebbe soltanto colui che all’asta acquista l’immobile ad un prezzo

irrisorio. Il giudice Di Giacomo, accogliendo dunque la tesi dell’avvocato

difensore, ha revocato l’aggiudicazione dell’asta in base ai principi

stabiliti dalla legge n. 203 del 1991. Tale legge parla impropriamente di

“sospensione” ma, in verità, attribuisce al G.E. – fino all’emissione del

decreto di trasferimento – un vero e proprio potere di revocare

l’aggiudicazione dell’immobile a prezzo iniquo. Il potere di revocare

l’aggiudicazione, prima spettava solo al giudice delegato ex art. 108 della

legge fallimentare, ma la riforma ha attribuito questo potere al giudice

dell’esecuzione, allo scopo di “restituire il processo esecutivo alla fase

dell’incanto che andrà rifissato con diverse modalità, affinchè la gara tra

gli offerenti si svolga per l’aggiudicazione del bene al prezzo giusto”.

La sospensione della vendita. Già prima dell’approvazione del decreto del

2016, molti giudici, di diversi tribunali, avvalendosi della possibilità

riconosciuta loro ex art. 586 c.p.c., in seguito alle modifiche apportate

dalla legge n. 203/91 di conversione del D.lg. n. 152/91, sospendevano la

vendita quando il prezzo era notevolmente inferiore a quello “giusto”. Quel

decreto, urgente, era stato pensato per la lotta alla criminalità

organizzata delle vendite pilotate, ovvero negli anni in cui si assisteva ad

una serie di incanti deserti al fine di conseguire, attraverso successivi

ribassi, un prezzo di aggiudicazione irrisorio. Questa legge, pensata e

studiata per la lotta alla criminalità organizzata, è stata poi applicata in

diversi tribunali e per tutte le procedure che non avevano più alcuna

utilità. Ogniqualvolta i giudici ritenevano che gli interessi economici del

debitore e del creditore venissero frustrati dal prezzo troppo basso di

aggiudicazione dell’immobile, potevano, a discrezione, “sospendere la

vendita”. Così, ad es., il tribunale di Roma, sez. distaccata di Ostia, con

ordinanza del 9 Maggio 2013 che ha sospeso per un anno l’esecuzione

immobiliare dopo cinque tentativi di asta. Nella fattispecie, il prezzo del

bene si era talmente ridotto rispetto alla stima del perito che il giudice

ha ritenuto che la sospensione di un anno della procedura, potesse essere un

congruo termine per tentare la vendita dell’immobile ad un prezzo diverso, e

magari più adeguato. Al Tribunale di Napoli invece un giudice è andato oltre

restituendo il bene al debitore (ord. del 23.01.2014.), facendo riferimento

a due principi importanti. Il primo, della ragionevole durata del processo,

ed il secondo, principio cardine a cui il giudice napoletano ha fatto

riferimento, quello secondo cui, procedere con l’esecuzione, non era più

fruttuoso né per il debitore né per il creditore, sempre per il c.d. “giusto

prezzo”. Successivamente anche il Tribunale di Belluno si è espresso in tal

senso con ordinanza del 3.06.2013.

La necessaria utilità del processo esecutivo. Il processo esecutivo deve

avere una sua utilità. Soddisfare il creditore e liberare il debitore dai

suoi debiti. Il periodo storico in cui ci troviamo non è sicuramente dei

migliori ed il mercato immobiliare è sicuramente molto penalizzato. Si

assiste sempre a situazioni in cui alle aste non vi è alcuna proposta di

acquisto, almeno fino a quando il prezzo dell’immobile rimane alto. Poi il

bene viene venduto ad un prezzo veramente irrisorio ed il creditore non

viene soddisfatto dal prezzo ricavato dalla vendita, mentre il debitore si

ritrova senza immobile (in molti casi proprio la prima abitazione) e con

ancora i debiti da saldare. Molte norme sono intervenute in aiuto degli

imprenditori in crisi ed ora tutto sta nelle mani dei giudici dei tribunali,

che possono applicare le norme in una maniera più elastica e meno rigida.

La giurisprudenza. Importante, in materia di esecuzione, è la sentenza n.

692/2012 della Cassazione. Occupandosi di esecuzione in materia fiscale, la

S.C. ha ribadito che: “Nell’esecuzione esattoriale il potere del giudice di

valutare l’adeguatezza del prezzo di trasferimento non solo non subisce

alcuna eccezione rispetto l’esecuzione ordinaria ma deve essere esercitato

con particolare oculatezza, sì da valutare se, nel singolo caso, sia più

dannoso per lo Stato creditore il protrarsi dei tempi di riscossione o la

perdita della possibilità di realizzare gran parte del proprio credito, a

causa della sottovalutazione del bene pignorato”. Una massima enunciata

prima della approvazione del “decreto del fare”, ovvero quando ancora

Equitalia poteva pignorare e vendere all’asta gli immobili dei contribuenti.

La massima enunciata dalla Cassazione in materia tributaria, si adegua, ed

uniforma, a quello da sempre sottolineato nel procedimento civile.

Il processo esecutivo deve mantenere la sua utilità. La Cassazione specifica

inoltre che il concetto di prezzo giusto, non richiede necessariamente una

valutazione corrispondente al valore di mercato, ma occorre aver riguardo

alle modalità con cui si è pervenuti all’aggiudicazione, al fine di

accertare se tali modalità (pubblicità ed altro), siano stati tali da

sollecitare l’interesse dell’acquisto. Insomma, sempre più numerose le

sentenze a favore del consumatore indebitato che vede svendere i propri beni

senza ottenere, per di più, dalla vendita la soddisfazione dei creditori».

Come bloccare un’Asta?

«Se la tua casa è all’asta esistono diversi metodi per sospendere o bloccare

definitivamente il pignoramento a seconda delle situazioni. L’importante è

che le aste vadano deserte, scrive lo Studio Chianetta il 22 maggio 2017.

Molto spesso – specie quando si ha a che fare con la legge – si prende

cognizione dei problemi quando il danno è spesso irrimediabile. Succede a

chi ha la casa pignorata che, dopo aver ignorato gli svariati avvisi del

creditore e aver sottovalutato le carte ricevute dal tribunale, si chiede

come bloccare un’asta. In verità, anche per chi è soggetto a un’esecuzione

forzata immobiliare, esistono alcune scappatoie, pienamente legali, ma da

prendere con le dovute cautele. Infatti, se è vero che esse consentono di

sbarazzarsi del pignoramento dall’oggi al domani, dall’altro lato non

vengono accordate dal giudice con facilità e automatismo. Del resto, come

tutte le norme, anche quelle che consentono di bloccare un’asta immobiliare

sono soggette a interpretazione e, peraltro, come vedremo, lasciano un campo

di azione abbastanza ampio alla valutazione del giudice. Ma procediamo con

ordine. Il problema della casa all’asta resta il cruccio principale per

molti debitori che subiscono il pignoramento. Impropriamente si crede

peraltro che la «prima casa» non sia pignorabile, cosa non vera per due

ordini di motivi: innanzitutto il limite vale solo nei confronti dell’agente

della riscossione (Equitalia o, dal 1° luglio 2017, l’Agenzia delle

Entrate-Riscossione); in secondo luogo perché a non essere pignorabile non è

la «prima casa» ma solo l’unico immobile di proprietà del debitore (per cui,

se questi ha due case, ad essere pignorabili sono entrambe e non solo la

seconda). A dirla tutta, quando si tratta di creditori privati (la banca, un

fornitore o la controparte che ha vinto una causa) il pignoramento

immobiliare può essere avviato anche per debiti di scarso valore (invece,

per i debiti con il fisco il pignoramento è possibile solo superati 120mila

euro). Prima di capire come bloccare la casa all’asta sono necessarie due

importanti precisazioni. La prima cosa da sapere è che, di norma, prima di

procedere al pignoramento (e, quindi, all’asta), il creditore iscrive

un’ipoteca sull’immobile. Per quanto ciò non sia vincolante (lo è solo nel

caso in cui ad agire sia l’Agente della riscossione), avviene quasi sempre

perché attribuisce un diritto di prelazione sul ricavato: in altre parole,

il creditore con l’ipoteca si primo grado si soddisfa prima degli altri. La

seconda indispensabile precisazione è che, per bloccare la casa all’asta si

può contestare le ragioni del creditore solo se questi agisce in forza di un

assegno o di un contratto di mutuo. Viceversa, se il creditore agisce in

forza di una sentenza di condanna, il debitore non può più metterla in

discussione (avendo avuto il termine per fare appello o ricorso per

cassazione). Quindi, se il giudice ha fissato il nuovo esperimento d’asta e

il creditore agisce perché ha ottenuto un decreto ingiuntivo (ad esempio, la

banca per interessi non corrisposti) non è più possibile sollevare eccezioni

sul merito del credito (ad esempio sull’anatocismo)».

Ma allora quando si può bloccare la casa all’asta?

«Le ragioni sono essenzialmente legate all’utilità della procedura. Ci

spieghiamo meglio, scrive lo Studio Chianetta il 22 maggio 2017. Lo scopo

del pignoramento – e quindi delle aste – è quello di liquidare i beni del

debitore e, con il ricavato, soddisfare il creditore procedente. Una

procedura che realizza l’interesse di entrambe le parti: quello del

creditore – perché così ottiene i soldi che gli spettano – e quello del

proprietario della casa – perché in tal modo si libera del debito. Quando

però queste due finalità non possono essere realizzate, allora non c’è

ragione di tenere in vita la procedura. Si pensi al caso di un’asta battuta

a un prezzo ormai così basso da non consentire al creditore di recuperare

neanche la metà delle somme per le quali agisce, al netto delle spese legali

già sostenute. Nello stesso tempo, l’eventuale vendita – eseguita magari a

favore di chi, furbescamente, ha atteso diverse aste prima di proporre

un’offerta, in modo da far calare il prezzo – non consente al debitore di

liberarsi della morosità, peraltro espropriandolo di un bene per lui vitale.

Risultato: insoddisfatto il creditore, insoddisfatto il debitore.

Consapevole di ciò il legislatore ha, di recente, emanato due norme che,

sebbene possano apparire indipendenti tra loro, se applicate l’una con

l’altra possono favorire la rapida conclusione del pignoramento.

COME BLOCCARE L’ASTA. Qualora non si presenti alcun offerente alle aste

promosse dal tribunale, il giudice può disporre un ribasso del prezzo di

vendita del 25% (ossia di un quarto). Molto spesso, però, nonostante i

ribassi e il calo drastico del prezzo rispetto alla stima fatta all’inizio

del pignoramento dal consulente del tribunale (il cosiddetto «Ctu», ossia il

consulente tecnico d’ufficio), non si presenta alcun offerente. Con la

conseguenza che il prezzo d’asta scende sempre di più fino al punto da non

soddisfare le pretese dei creditori. Così il codice di procedura stabilisce

che «quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole

soddisfacimento delle pretese dei creditori – anche tenuto conto dei costi

necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di

liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo – è disposta la

chiusura anticipata del processo esecutivo». In pratica, tutte le volte che

la casa, sottoposta a pignoramento immobiliare, non trova potenziali

acquirenti e la base d’asta, a furia di ribassi, arriva a un prezzo che non

è in grado di garantire un ragionevole soddisfacimento dei creditori il

giudice decreta la fine anticipata del processo esecutivo. Si tratta di una

estinzione anticipata del pignoramento che non consente allo stesso di

risorgere in un secondo momento. Questo significa che il debitore torna

nella piena disponibilità della propria casa prima pignorata e non dovrà

subire alcuna asta. Ma quando è possibile raggiungere questo risultato?

Quante aste bisogna aspettare? In teoria molte. E proprio per questo è

intervenuta la seconda parte della riforma di cui abbiamo accennato in

partenza. La seconda norma in evidenza è contenuta nel cosiddetto «decreto

banche» dell’inizio 2016. In base all’ultima riforma del processo esecutivo,

quando il terzo esperimento d’asta va deserto e il bene pignorato non viene

aggiudicato, il giudice dispone un quarto tentativo di asta e, per rendere

più allettante la partecipazione degli offerenti, può decurtare fino a metà

il prezzo di vendita. Con l’ovvia conseguenza che, andata deserta anche la

quarta asta, il prezzo di vendita sarà sceso così tanto da consentire il

verificarsi di quella condizione – prima descritta – che consente

l’estinzione anticipata del pignoramento: ossia l’impossibilità di

conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori. Ecco

così che già dopo la quarta o la quinta asta, al più dopo la sesta, è

possibile bloccare le aste successive e chiudere una buona volta il

pignoramento. Del resto scopo del pignoramento è quello di soddisfare il

creditore e non infliggere al debitore una sanzione esemplare. Tanto è vero

che una recente ordinanza del Tribunale di Tempio ha stabilito che: «Neppure

le esigenze di celerità cui tale particolare procedura è improntata (si

riferisce all’ esecuzione esattoriale), in forza delle quali

l’espropriazione anche per prezzo vile trova la sua ragion d’essere nel

preminente interesse dello Stato procedente, possono giustificare che il

trasferimento degli immobili pignorati prescinda da un qualsiasi

collegamento con il valore dei beni e che tale valore possa essere anche

irrisorio, atteso che l’espropriazione ha la finalità di trasformare il bene

in denaro per il soddisfacimento dei creditori e non certo di infliggere una

sanzione atipica al debitore inadempiente». Secondo il giudice quindi è

anche possibile sospendere la vendita se il prezzo è troppo basso. Il che è

previsto dal codice di procedura civile che prevede la possibilità di

sospendere il pignoramento anche una volta intervenuta la vendita: «Avvenuto

il versamento del prezzo, il giudice dell’esecuzione può sospendere la

vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a

quello giusto».

LA SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE FORZATA SULLA CASA. C’è poi la possibilità di

chiedere la sospensione del pignoramento quando il giudice ritiene che il

prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto e di mercato. La

misura è nell’interesse sia del debitore (che ha interesse a che la casa si

venda al prezzo reale, per poter chiudere la partita col creditore), sia del

creditore stesso (che intende recuperare quanto più possibile delle somme

che gli spettano). Si tratta di un potere riservato al vaglio discrezionale

del tribunale (ma che, ovviamente può essere sollecitato dagli avvocati

delle parti) che comporta il differimento dell’asta pubblica “a data da

destinarsi” (ossia a quando il mercato sarà più “maturo”). Sempre che, nelle

more, non intervengano altri eventi modificativi del processo come, per

esempio, il disinteresse del creditore, una trattativa tra le parti che

porti a una transazione con sostanziale decurtazione del debito, ecc.

NEL CASO DI FALLIMENTO. Anche se la vendita avviene per via di un

fallimento, le cose non cambiano. Difatti, la legge fallimentare prevede,

nel caso in cui oggetto della vendita forzata sia un bene appartenente a un

imprenditore fallito, che «il giudice delegato, su istanza del fallito, del

comitato dei creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso

comitato dei creditori, può sospendere, con decreto motivato, le operazioni

di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, su istanza

presentata dagli stessi soggetti». In passato il tribunale di Lanciano,

nell’ambito di pignoramento immobiliare conseguente a un fallimento ha preso

atto del notevole squilibrio tra il prezzo di base d’asta dell’immobile e

quello di mercato (per come attestato dalla perizia del Consulente tecnico

d’ufficio) e, sulla scorta di ciò, ha sospeso la vendita della casa

pignorata».