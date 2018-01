L’amministrazione comunale di Caulonia, tra le scelte amministrative poste in essere in questo inizio anno ha, con responsabilità, deliberato l’anticipazione di cassa per il pagamento degli stipendi dei lavoratori Lsu-Lpu del Comune. Prosegue, dunque, l’impegno e l’azione dell’Amministrazione guidata dal sindaco Caterina Belcastro nella difesa e tutela della dignità dei lavoratori. “La linea di questa amministrazione – ha spiegato il primo cittadino cauloniese – è quella di considerare le esigenze dei lavoratori una priorità”.