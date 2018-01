CITTANOVA (RC) – Il Planetario “Galileo Galilei” del Liceo Scientifico Statale “Michele Guerrisi” di Cittanova, fra le varie infrastrutture tecnologiche ad altissimo livello presenti nel nostro territorio che merita essere conosciuto ponendolo all’attenzione di tutti, rimarrà aperto al pubblico domenica prossima, 21 gennaio 2018 dalle ore 08,00 alle 13,00. Il Laboratorio astronomico, secondo più grande d’Italia , inaugurato qualche anno fa dalla Dirigente scolastica Dott.ssa Angela Maria Colella con la partecipazione straordinaria della famosa Astrofisica Internazionale Sandra Savaglio, è uno dei moderni laboratori di cui il l’istituto dispone per le attività didattiche utili ad accostarsi all’astronomia e alle scienze in generale. Sarà possibile visitarlo e sperimentarne personalmente le speciali potenzialità del planetario sotto la cupola di digitale di ultima generazione che simula la volta celeste con l’ illustrazione delle costellazioni.L’iniziativa si inserisce nel più ampio contesto concepito come Open Day ovvero giornata di apertura della scuola per uno speciale Orientamento scolastico rivolto i genitori e i loro figli interessati all’ iscrizione scolastica liceale per l’A.S. 2018/2019. Un’opportunità per visitare i locali dell’Istituto e confrontarsi con i Docenti delle varie discipline, ricevendo chiare delucidazioni sui piani di studio dei tre diversi indirizzi del Liceo Scientifico “Michele Guerrisi”, Opzione Scienze Applicate, Liceo Scientifico Tradizionale e Liceo Scientifico Sportivo. Sarà inoltre possibile conoscere le varie attività extracurricolari che arricchiscono l’Offerta Formativa, ovvero diversi progetti pomeridiani finalizzati ad acquisire conoscenze e competenze linguistiche, con il rilascio della certificazione per la lingua inglese Cambridge (A2- KET, B1-PET, B2 FCE) e Trinity da A2 a C1 (Grade 4 – Grade 10) e soggiorni linguistici all’estero; scientifiche con Stage aziendali in Italia e all’estero quali attività di Alternanza Scuola-Lavoro; artistiche,con progetti di pittura Trompe l’Oeil, Musica e Teatro; di Diritto, Filosofia e saranno presentate le esperienze dei Viaggi di istruzione in Italia e all’estero,della partecipazione dei Giochi di Archimede e delle Olimpiadi della Matematica, della Fisica e dell’ Astronomia che hanno permesso la vittoria del campionato Italiano collocandosi al quarto posto mondiale;dei Giochi sportivi, classificandosi al quinto posto nazionale;del Certamen di latino, i cui alunni partecipanti si sono sempre classificati ai primi posti. Sarà una domenica di orientamento scolastico per gli interessati a scegliere uno dei tre indirizzi di studio dell’Istituto,aspirando ad una f ad una preparazione culturale a ventaglio e fortemente competitiva, che permetta di affrontare in futuro qualunque tipo di scelta universitaria,favorendo molti sbocchi professionali. Tra intermezzi musicali, esecuzioni teatrali e canore, il corpo di ballo della scuola che eseguirà balletti classici in chiave moderna, sarà un piacere visitare anche gli altri moderni laboratori, di chimica, fisica, matematica,lingue ed informatica. Infine sarà anche possibile prendere visione della mega struttura riguardante il nuovo Palazzetto dello Sport e visitare la mostra d’arte permanente dedicata a Michele Guerrisi, scultore cittanovese dell’arte italiana del novecento, al cui nome è intitolato lo stesso Liceo Scientifico, capace di accogliere ogni anno centinaia di nuovi studenti provenienti dai diversi Comuni della Piana di Gioia Tauro per scriverne con successo il loro futuro.