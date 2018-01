L’Università della Calabria ha pubblicato l’Avviso per la selezione dei partecipanti a UniCaLab (Contamination Lab Unical) rivolto a laureati e studenti delle lauree triennali, magistrali e a ciclo unico, di master universitari di I e II livello, di corsi di perfezionamento, di corsi di dottorato di ricerca delle Università.

UniCaLab, progetto di formazione e contaminazione finanziato dal Miur, è un percorso che mira a promuovere l’attitudine imprenditoriale attraverso la contaminazione dei talenti, utilizzando nuovi modelli di apprendimento che favoriscano l’interazione fra le persone e incoraggino un approccio imprenditivo. Presenta, inoltre, un’offerta in grado di arricchire il curriculum dei partecipanti con attività formative aggiuntive all’offerta didattica di Ateneo e si configura, dunque, come una grande opportunità per studenti e laureati.

Scopo del bando è quello di selezionare un numero massimo di 100 partecipanti per il I ciclo di attività formative di UniCaLab. I selezionati accederanno, innanzitutto, al programma formativo, denominato Academy, che prevede 4 mesi di lezioni frontali che, partendo dalla scoperta di “talenti nascosti” mira alla valorizzazione delle loro competenze e allo sviluppo e alla validazione di un progetto imprenditoriale secondo la metodologia Lean Startup.

A supporto dell’attività formativa sono previsti: seminari con esperti; testimonianze di startup; community project; webinar.

Dopo l’Academy, le 15 idee progettuali con maggiori potenzialità di sviluppo imprenditoriale accederanno alla fase di Pre-Acceleration, della durata di 3 mesi, che si configura come un percorso basato sul lavoro di gruppo, fortemente orientato a rafforzare il processo di sviluppo dei progetti definiti. E a conclusione della Pre-Acceleration è prevista una competizione basata su una pitch session durante la quale verranno presentate le idee progettuali a una platea di soggetti interni ed esterni (potenziali investitori quali business angel, acceleratori) al fine di premiare 3 gruppi che accederanno alle attività di accelerazione.

Le 3 idee vincitrici riceveranno servizi di incubazione gratuita nello spazio di co-working di TechNest dell’Unical, di mentorship e un budget di 3mila euro da spendere in viaggi e trasferte, advertising-pubblicità e divulgazione verso i target, focus group con potenziali clienti, ecc.

La domanda di partecipazione deve essere presentata entro e non oltre le ore 12.00 del 15 febbraio 2018.

Per maggiori informazioni consultare l’apposita sezione web dell’Unical (http://www.unical.it/portale/concorsi/view_bando.cfm?Q_BAN_ID=5891&Q_COMM=Recenti).