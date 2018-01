Ennesimo incidente ieri sera sulla Circonvallazione a Taurianova. Una donna, R. T. 64 anni, stava attraversando sulle strisce pedonali, all’altezza della Tabaccheria, intorno alle 19, quando è stata travolta da una Range Rover. La donna è stata portata d’urgenza all’ospedale di Polistena e poi subito trasferita in codice rosso agli ospedali Riuniti di Reggio Calabria dove versa in gravi condizioni in quanto ha subito la rottura del bacino, di due costole e a causa di un’ematoma alla testa è stata operata. Ora si trova in prognosi riservata. Le condizioni della donna sono molto serie.

Questo è solo l’ultimo incidente, in ordine di tempo, che si verifica sulla Circonvallazione di Taurianova, tratto stradale nel quale nel 2014 perse la vita una 17enne di Taurianova e nel 2016 un ragazzo di Rizziconi. Una strada che negli anni è stata teatro di numerosi incidenti, più o meno gravi, e che necessiterebbe di attenzioni particolari per la prevenzione di questi episodi.