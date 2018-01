Dopo che il Ministero della salute lancia l’allerta, Auchan, COOP e Simply hanno

diffuso il richiamo di tre lotti di preparato per torta margherita e muffins senza

glutine EasyGlut Pedon, per la mancata dichiarazione in etichetta della presenza

di soia come allergene. I lotti coinvolti sono quelli con le date di scadenza minima

01/12/2017, 02/12/2018 e 10/01/2019, venduti in confezioni da 400 g. Il preparato

per torte richiamato è stato prodotto da Pedon Spa nello stabilimento di via del

Progresso 32 a Molvena, in provincia di Vicenza. Si richiede di riconsegnare eventuali

confezioni acquistate al presente punto vendita. Per ulteriori informazioni rivolgersi

al fornitore PEDON al numero verde 800-034437. L’allerta, evidenzia Giovanni D’Agata,

presidente dello “Sportello dei Diritti”, è stata comunicata attraverso

il sistema Rasff, che considera il rischio serio e oggi dal Ministero della Salute

sul sito nella pagina dedicata alle allerte alimentari nella sezione “Avvisi di sicurezza”.

I lotti di preparato richiamati non comportano alcun rischio per la salute dei soggetti

non affetti da allergia alla soia.