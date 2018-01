Attenzione alle more provenienti dal Messico, spesso abbinate a torte e biscotti,

dove è stata sospesa la commercializzazione di una partita in seguito alla presenza

di norovirus, ovvero la causa più comune di gastroenteriti acute di origine non

batterica. Per questo motivo la partita messicana ha subìto uno stop da parte del

sistema di allerta rapido per gli alimenti e i mangimi europeo (RASFF) su segnalazione

del Ministero della salute italiano, anche se nessuno scrive che migliaia di confezioni

di more anche surgelate contaminate potrebbero essere nel freezer di ignari consumatori.

Il lotto incriminato (presumibilmente) è stato ritirato dal mercato, occorre però,

essere prudenti e quando si va nei supermercati o negozi, controllare sempre la provenienza.

È stato proprio il sistema di allerta comunitario a segnalarlo, avviando una campagna

di ritiro e di richiamo, fra i prodotti contaminati distribuiti anche in Italia.

Nello specifico nella notifica numero 110/2018 del 16/01/2018, si segnalano le more

in confezioni da 25 gr, analizzate il 12/12/2017, collegate ad un’epidemia di origine

alimentare. I Norovirus (NoVs) sono particolarmente aggressivi e sono ritenuti in

tutto il mondo una delle principali cause di gastroenteriti nell’uomo e negli animali.

Questi virus si diffondono attraverso le feci e tramite contatto da persona a persona,

oppure assumendo cibo e acqua contaminati. Nel caso delle more la situazione è più

complessa perché raramente vengono ingerite da sole essendo spesso abbinate a torte

e biscotti, contenenti latte e derivati. Le epidemie associate a Norovirus nelle

more sono un rischio emergente, anche se ancora non è chiaro in quale fase della

filiera questi focolai prendono origine. Il Norovirus è uno degli agenti patogeni

più sfuggenti, ma anche uno dei più diffusi tra la popolazione. Il periodo di incubazione

del virus è di 12-48 ore, mentre l’infezione dura dalle 12 alle 60 ore. I sintomi

sono: nausea, vomito, diarrea acquosa, crampi addominali. In qualche caso c’è anche

la febbre. Negli ultimi anni l’ipotesi che questo virus abbia un’incidenza comparabile

a quella di batteri come Escherichia coli o Salmonelle è sempre più una certezza.

Potrebbe essere la causa delle gastroenteriti che spesso vengono confuse con altre

infezioni e non sono riconosciute. I virus, inoltre, sono estremamente più difficili

da individuare rispetto ai batteri e a differenza ai batteri che si riproducono con

grande velocità negli alimenti, i virus non si ridiffondono, ma si impossessano

della cellula dell’ospite sfruttandone il potere replicante. Per questo motivo

basta ingerirne una piccola quantità per provocare danni. In attesa che il Ministero

della salute comunichi sul suo sito web, nella sezione “Avvisi di sicurezza” la corretta

identificazione del prodotto, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello

dei Diritti [1]”, si invitano le catene di supermercati e i produttori a dare notizie

chiare sui loro siti, ricordando che è un obbligo previsto dalla legge informare

i consumatori. In questa fase di incertezza l’unico consiglio che si può dare

è di non consumare more anche surgelate colpite dal provvedimento di richiamo,

non mangiare macedonia di frutta fuori casa con frutti di bosco, non gustare dolci

o torte guarnite con frutti di bosco crudi.