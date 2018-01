di Sigfrido Parrello

PALMI (RC) – Palmese-Paceco, gara valida per la 3^ Giornata del Girone di ritorno del Campionato Nazionale di Serie D, Girone I, in programma domenica 21 Gennaio 2018 al leggendario “Lopresti” di Palmi con inizio alle ore 14.30, sarà diretta dal Signor Francesco Foresta di Nola. Assistenti saranno i Signori Dell’Orco di Policoro Signore di Venosa.



QUESTE TUTTE LE DESIGNAZIONI:

ERCOLANESE – PORTICI: Federico Votta di Moliterno (Gabriele Mari di Roma 2 e Giulia Tempestilli di Roma 2).

MESSINA – CITTANOVESE: Luca Zucchetti di Foligno (Paolo Calzoni di Brescia e Andrea Gatti di Gallarate).

EBOLITANA – ISOLA CAPO RIZZUTO: Adalberto Fiero di Pistoia (Luca Ferrari di Aprilia e Luca Ragone di Ciampino).

IGEA VIRTUS BARCELLONA – NOCERINA: Giuseppe Collu di Cagliari (Marco Lencioni di Lucca e Andrea Donato di Pistoia).

U.S. PALMESE 1912 – PACECO 1976: Francesco Foresta di Nola (Giovanni Dell’Orco di Policoro e Antonio Signore di Venosa).

ROCCELLA – ACIREALE: Maria Marotta di Sapri (Manuel Marchese di Pavia e Giovanni De Girolamo di Avellino).

PALAZZOLO – SANCATALDESE: Stefano Campagnolo di Bassano del Grappa (Alfio Selmi di Acireale e Lorenzo Chillemi di Barcellona Pozzo di Gotto).

TROINA GELBISON VALLO D.LUCANIA: Fabiano Simon di Bologna (Fabio Fabris di Pordenone e Giovanni Masini di Gorizia).

VIBONESE – GELA: Claudio Panettella di Bari (Giovanni Spano di Empoli e Nicola Tinello di Rovigo).