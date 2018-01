Nel corso dei servizi di controllo i carabinieri di San Pietro in Guarano hanno tratto in arresto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 36enne del posto. Nel corso di una perquisizione domiciliare i militari hanno scoperto, occultati all’interno di un contenitore metallico per whisky custodito all’interno di una vetrinetta per liquori, tre flaconi di “metadone”, una compressa di “suboxone” e uno spinello di marijuana e ancora dell’hashish. Tutte le sostanze sono state sequestrate e il 36enne è stato posto agli arresti domiciliari.

Ad Acri invece è scattata la denuncia per una ragazza di 20 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La giovane aveva nascosto dentro un portagioie custodito nel comodino della camera da letto 29 grammi di cocaina e sei di marijuana. La scoperta durante una perquisizione domiciliare nel corso della quale è stato trovato anche un bilancino di precisione.

I militari di Rende, hanno tratto in arresto un 20enne di nazionalità rumena, residente a Rende già agli arresti domiciliari per furto, in ottemperanza all’Ordinanza di Custodia Cautelare emessa dal Tribunale di Vallo Della Lucania. Il provvedimento scaturisce da una serie di violazioni degli obblighi degli arresti domiciliari accertate dai militari. Mentre i carabinieri di Montalto Uffugo, hanno arrestato e portato in carcere un 60enne cosentino residente a Montalto, anch’egli per aver violato gli obblighi degli arresti domiciliari. Entrambi sono stati portati in carcere a Cosenza.